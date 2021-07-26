深夜神秘黑影竄出「騎士犁田遭追撞」　鑑定肇事全怪「牠」

▲台北市文山區去年1起機車自摔遭追撞車禍，經鑑定肇事元兇是隻流浪貓。（示意圖與本案貓隻無關／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子深夜騎機車時，路邊突然衝出1隻貓，王男急煞自摔，還沒來得及爬起來，就被後方何姓男大生騎車撞上，2根肋骨被撞斷，何姓男大生被控涉嫌過失傷害，但是車禍鑑定結果，肇事原因只有1個，「貓隻在道路奔走妨礙交通」，王男和何男都猝不及防，無肇事責任，台北地檢署26日處分不起訴何姓男大生。

這起貓肇事車禍發生在2020年10月5日凌晨，40多歲的王男騎車行經台北市木柵路一段時，突然看到有隻貓從左側衝出，王男嚇得緊急煞車，機車卻因此失控滑倒，王男就摔在地上，被何姓男大生騎的機車從後方撞上，王男頸椎間盤突出，右側肋骨、鎖骨也分別有斷裂傷。

王男控告何姓男大生未注意車前狀況，涉嫌刑事過失傷害罪並求償，何姓男大生喊冤，當時根本來不及反應，他自己也因為緊急煞車摔倒，身上多處擦挫傷。檢警調閱事發現場監視器畫面，可看到事發前的確有隻貓跑到路上，為了釐清肇事責任分擔，將全案送請鑑定車禍事故原因。

鑑定結果寫著「貓隻在道路奔走妨礙交通為肇事原因」，因為事發突然，王男和何姓男大生行車都沒有超速等違規情節，各自因猝不及防而急煞摔倒，檢察官因此認為，何男並無肇事責任，處分不起訴，至於肇事貓隻疑為當地流浪貓，早在事發後離去，不知所蹤。

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