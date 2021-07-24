神鬼房仲找人頭詐屋主辦過戶　貸走900多萬落跑

▲潘姓房仲為償還積欠的大筆債務，竟將歪腦筋動到自己的客戶身上，詐得973萬元。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名潘姓房仲因欠下債務，竟然將歪腦筋動到自己的客戶身上！陳姓男子委託潘姓房仲賣房，潘男為償還自己的大筆債務，偽造買賣契約找人頭簽名、貸款，以取得屋主房屋所有權狀，最後騙取973萬元後捲款潛逃，事後屋主調閱房屋土地登記謄本後驚覺有異，才讓整起事件曝光。桃園地院審理後，依偽造文書罪，判處潘男有期徒刑1年4月。

潘姓房仲2016年時接受陳姓客戶的委託，處理其2到4樓的建物販售。不過由於潘男自己欠下大筆債務，為償還債務，竟將歪腦筋動到陳姓客戶上，他先是偽造買賣契約，偽刻陳姓屋主的印章，找來友人的友人彭姓女子當人頭假意要買下4樓建物，同時假冒陳男的名字簽下契約。彭女也因為友人相當信任陳男，爽快答應成為人頭，事後不疑有他的將自己印鑑和證件，交給潘男辦理房屋轉移登記，同時進行貸款。

潘男隨後則對陳姓屋主表示，已找到買家願意以1000萬元購買4樓房屋，再請自己不知情的羅姓員工出面和陳姓屋主簽約，騙得陳姓屋主4樓的房屋所有權狀、印鑑和證件等資料，再帶著陳男和彭女的證件，以陳男為出賣人，彭女為買賣人向戶政事務所申請變更，將4樓房屋轉到彭女的名下。

而彭女先前向銀行貸得973萬元，依潘男的指示將貸款匯到陳男的戶頭中，潘男則繼續對陳男佯稱，已經找到另名買家要買2樓房屋，不過先前4樓的買賣尚未完成，為讓買家相信房屋的價值，會先請朋友將973萬元匯至陳男的帳戶，請陳男對存簿拍照回傳，取信於買家，再請陳男將該筆款項匯回，至於4樓的款項會待銀行核貸後，匯給陳姓屋主。

陳姓屋主核對存簿後，也確實發現有973萬元的款項進來，並問潘男應將該筆款項匯回給誰，潘男則請陳男匯進他的戶頭，他後續會再處理。陳姓屋主照做後，卻遲遲等不到潘男的消息，也始終都沒拿到4樓房屋的款項，疑心頓起，調閱房屋土地謄本資料，赫然發現簽約的根本不是羅姓女子而是彭姓女子，驚覺受騙，怒告潘男，才讓整起事件曝光。

庭審時，潘男向法官指出，自己只是為了要賺取差價，想先將4樓的房屋買下，再借用彭女的名義購買，待價格比較好再賣出，於是請羅姓員工替他簽名，由彭女貸款。其所取得的973萬元，全部拿來清還他的債務，承認是因自己的個人財務問題，才會做出此事。

而桃園地院審理後認為，潘男未經陳姓屋主的同意或授權，偽刻陳姓屋主的印鑑，偽簽陳姓屋主的署名，不思循正常途徑獲取金錢，利用陳姓屋主的委託，佯稱4樓房屋已成功銷售，使陳姓屋主有其財產損失，罪證明確，為念其坦承犯行，且有意賠償陳姓屋主，依偽造文書罪，判處潘男有期徒刑1年4月。

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