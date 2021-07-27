　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

▲▼國民黨中央舉行「載飢載渴，伴你挺過，愛心待餐，全台串連」記者會 蔣萬安受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

疫情導致各行業暫時關閉，不少應屆畢業生面臨「畢業即失業」的困境。對此，國民黨立委蔣萬安建議政府應提供應屆畢業生「尋職津貼」，協助度過疫情難關，讓應屆畢業生能夠安心求職，順利就業。

蔣萬安指出，今年的疫情對就業市場的衝擊非常大，根據主計總處統計，6月份失業率高達4.8％，創下金融海嘯以來的新高，20至24歲的職場新鮮人更是高達13.41％，而7、8月大多數應屆畢業生陸續投入職場，失業情況可能更加困窘。

蔣萬安表示，先前行政院推出的紓困4.0計畫中，有針對成功找到工作的青年朋友，補貼每人3萬元的就業獎勵，但是疫情時間有很多企業、公司行號根本沒有職缺釋出，面對畢業後面臨短則數月，長則半年以上的求職待業時間，生活陷入困頓的應屆畢業生，誰能幫他們一把？

蔣萬安發現新北市就業服務處，就有針對第一次尋職的青年朋友，給予每月5千元，最高3個月1.5萬的尋職津貼，減輕他們的負擔；且立法院法制局的報告，也建議政府應提供應屆畢業生「尋職津貼」，協助他們度過疫情難關。

蔣萬安呼籲，應屆畢業生求職、就業因為疫情，真的非常辛苦，期盼政府幫忙推一把。他將建請勞動部研議「尋職津貼」發放之可行性，讓應屆畢業生能夠安心求職，順利就業。

ET快訊
唐慧琳胰臟癌病逝…醫師提醒「6類人」：做這件事揪出腫瘤！
高端疫苗開放登記！焦糖哥哥遭出征狂酸「快改選」回嗆：悲哀
郭婞淳拿下東奧金牌！超商祭優惠「23元爽喝大杯美式」
聯結車有輪胎懸空「幹嘛不全著地？」　釣出神人解答：長知識了
快訊／國2大湳段6車連環撞　7人輕重傷車陣回堵5公里
郭婞淳被教練激動抱起　表情驚恐「他是衝上來對嗎？」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

外交生涯始於台灣　孫曉雅：擔任AIT處長是美夢成真

北港鎮長蕭永義「賣官」收賄750萬　監院彈劾移送懲戒法院

李登輝逝世1周年！國史館辦特展7／30開幕　李安妮出席

第四輪疫苗預約有高端了！這份名單揭支持國產疫苗「重量級人士」

竟非郭婞淳！吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

郭婞淳舊照曝光　舉重女神傳聖火破天荒搭台東熱氣球

快訊／郭婞淳摘金、奧運殿堂播國旗歌之際　共軍派運8擾台

趙少康批國民黨中央怕東怕西　傳簡訊組戰鬥藍「我看的是2024」

來自16寶之家　鄭寶清爭取調高育兒津貼！讓年輕人敢婚敢生

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

外交生涯始於台灣　孫曉雅：擔任AIT處長是美夢成真

北港鎮長蕭永義「賣官」收賄750萬　監院彈劾移送懲戒法院

李登輝逝世1周年！國史館辦特展7／30開幕　李安妮出席

第四輪疫苗預約有高端了！這份名單揭支持國產疫苗「重量級人士」

竟非郭婞淳！吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

郭婞淳舊照曝光　舉重女神傳聖火破天荒搭台東熱氣球

快訊／郭婞淳摘金、奧運殿堂播國旗歌之際　共軍派運8擾台

趙少康批國民黨中央怕東怕西　傳簡訊組戰鬥藍「我看的是2024」

來自16寶之家　鄭寶清爭取調高育兒津貼！讓年輕人敢婚敢生

東奧棒球運彩解盤／多明尼加VS日本　推薦日本讓分過盤

疫情衝擊畢業生！　蔣萬安籲政府給青年「尋職津貼」

最會搞曖昧的3大星座男！雙魚不忍拒絕、Top 1讓人想不到

郭婞淳奪金…范瑋琪興奮讚「Taiwan No.1」！　陸網湧入酸：中國怎不見妳吶喊

中華隊表現出色！　小S點名「跟兒子一起回家吃飯」…網敲碗直播

賀郭婞淳拿東奧首金！4大超商「限時咖啡優惠」一次看

「跆拳道甜心」羅嘉翎明天返國　粉絲頁預告福利：全運會見

四分衛主唱晚上寫歌惹到鄰居　半夜遭「木棍狂敲天花板」抗議

唐慧琳胰臟癌病逝…醫師提醒「6類人」：做這件事揪出腫瘤！

郭采潔中獎2次「抽到自己簽名照」！　樂填收件地址：一定要寄給我

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

快訊／超過150萬劑疫苗將抵台！　王定宇：AZ、莫德納都有

【即時民調】請問，您覺得六都首長哪位疫表現最好？

蔡英文民調脫離死亡交叉　吳子嘉：總統表現我非常服氣

打過2劑BNT！AIT油漆工染疫「急匡列12同事」

國民黨爆蔡政府要送9個友邦國產疫苗　曝光外交部公文

吳思瑤臉書慶「陳玟卉」舉重奪金　網諷：蹭還蹭不好

快訊／蔡英文發推特宣告國際　郭婞淳舉起第一金＋破3奧運紀錄

國防大學視訊「人與人連結」下場出爐　散播影片者慘了

免送立院審議　振興方案最快9月上路

新北公布1確診最新足跡　家樂福超市待30分鐘

新北疫苗接種後死亡通報+2　男打莫德納手臂無力、昏迷急救亡

疫苗平台增高端！高嘉瑜火速取消AZ疫苗：等待登記高端

蘇嘉全私訪印尼　密電真但時間錯

更多熱門

相關新聞

國民黨團支持發尋職津貼　新冠世代必須協助

國民黨團支持發尋職津貼　新冠世代必須協助

新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響應屆畢業生求職，立法院法制局建議，政府除了針對已就職畢業生給予就業獎勵外，對於尚在待業的青年也應提供尋職津貼，協助待業青年渡過難關。對此，國民黨團書記長鄭麗文表示，新冠世代的困境必須由政府提供協助，呼籲勞動部應給予相關代職津貼。

立院法制局建議發尋職津貼　民進黨團回應了

立院法制局建議發尋職津貼　民進黨團回應了

勞動部鼓勵青年尋職　立院：很多企業沒職缺

勞動部鼓勵青年尋職　立院：很多企業沒職缺

蔣萬安喜獲二寶　顏寬恒直呼「真的準備好當市長了」

蔣萬安喜獲二寶　顏寬恒直呼「真的準備好當市長了」

立院法制局建議發放「尋職津貼」　18萬社會新鮮人畢業即失業

立院法制局建議發放「尋職津貼」　18萬社會新鮮人畢業即失業

關鍵字：

蔣萬安尋職津貼

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面