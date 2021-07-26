蔣萬安喜獲二寶！他直呼「真的準備好當市長了」　點名江啟臣再來一個

▲蔣萬安二寶誕生，顏寬恆送上一籃跟媽祖婆求來的鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安23日深夜宣布「二寶」誕生喜訊，不少政治人物紛紛祝賀，前立委顏寬恒特別送上鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組，祝福蔣二寶順利長大，他也大讚蔣萬安相隔10年再當爸很勇敢，直呼「在這個時候還敢生真的是準備好當市長了」。

顏寬恒26日在臉書發文表示，他敢發誓，蔣二寶誕生事件真的保密到家，事前一點徵兆都沒有，還打趣說他與蔣萬安一起相約要鍛鍊鋼鐵肌肉，現在知道原來練習二頭肌是為了抱二寶，而不是為了他。

顏寬恒說，在少子化的時代裡，大家都在家防疫，能冒出一個蔣二寶來值得大家高興，而自稱身為台中少子化辦公室執行長，立刻跟最疼小孩的媽祖婆求來了鎮瀾宮金好命寶寶乖乖套組，內含爸爸越搖越順手的奶瓶，吃起來越嚼越有味的寶寶乖乖奶嘴、二寶越穿越乖的圍兜兜，還有包起來冬暖夏涼的包巾，穿戴起來一暝大一寸而且不會抓傷爸媽的護手套護腳套、越戴越聰明的寶寶乖乖帽、洗澡之後必備的寶寶乖乖包巾。

顏寬恒直呼，相隔10年之後再當爸爸真的很勇敢，除了敬佩之外，再送上一籃他與老婆精選寶寶套組，希望蔣二寶能夠開開心心，幸福順利長大。此外，還特別標注「邀請萬安加入非官方少子化對策辦公室」、「在這個時候還敢生真的是準備好當市長了」，順帶點名國民黨主席江啟臣「啟臣兄要不要也再來一個」。

蔣萬安在貼文下留言表達感謝，並表示相信有大甲媽的保庇，二寶一定可以平安健康乖乖長大，少子女化問題需要大家的重視，一起努力；而被點名的江啟臣則回應「寬恒兄好貼心！再拚一胎，『增產報國』讓少子化辦公室儘早解散！」