五倍券還不夠！　何志偉喊「六倍券」金額1.2萬、效期1年

▲民進黨立委何志偉建議加碼發「六倍券」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，行政院正規劃新一波振興措施。在民進黨立委許智傑拋出「五倍券」構想後，民進黨立委何志偉27日進一步加碼，建議發放「六倍券」，讓民眾用2000元現金換12000元振興券，效期1年，並直批行政院一周以來僅稱「正在規劃振興方案」等回應，是凌遲4萬多名被迫放無薪假的勞工，相當不厚道。

何志偉表示，疫情造成經濟停滯，根據勞動部最新統計，目前全國有3679家事業單位、4萬4973人被放無薪假中，創下有無薪假統計以來新高，然而，自7月19日相關單位宣布正在規劃振興方案後，7天過去了，相關單位沒有進展的跳針式表示「正在研議」，這種正在研議的說法只是在4萬多名無薪假勞工傷口上灑鹽，幾乎是凌遲受疫情影響勞工，相當不厚道。

何志偉強調，振興消費是跟防疫一樣重要的任務，不論是發放現金或是數位振興券、實體振興券，呼籲行政院請讓民眾感受到政策的3好：好快、好用、好方便，「好快速的把方案確定、讓民眾用到好用的振興方案、用起來好方便不複雜」。

何志偉並指，疫情對國內服務業的衝擊影響遠遠超過去年，振興方案規模應該也要比去年更大，去年振興是民眾用1000元換回3000元，等同振興效果變3倍；眼看疫情持續趨緩，振興券的振興幅度也要加倍， 如果以2000元為單位，讓振興效果變6倍，振興券金額為12000元，且振興券有效期為期1年，接下來是中秋節與過年，民眾開銷增加，但受疫情影響收入可能減少，增加振興是照顧勞工也是照顧內需業者。