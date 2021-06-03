何志偉揭政院紓困民眾卻「書困」　籲設立試算平台

▲行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算。（圖／行政院提供）



記者林銘翰／台北報導

行政院3日拍板通過「紓困4.0」特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。對此，民進黨立委何志偉表示，他接到許多民眾的詢問，多數都不是紓解因為疫情造成的生活艱困，反倒是文「書」作業產生的「困」惑。

行政院會3日通過「紓困4.0」特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，將送請立法院審議。

何志偉表示，在行政院召開記者會說明紓困方案後，他立刻就接到許多詢問，包括資格是否符合、如何申請等問題，對大家來說好像不是紓解因為疫情造成的生活艱困，反倒是文「書」作業產生的「困」惑。

何志偉呼籲，政府應該可以建立跨單位的設立試算平台服務，提供民眾試算自己是否符合資格以及可以申請哪種方案，並提供連結讓民眾到申請網站進行操作，讓民眾的困惑與困境可以得到最有效的紓解。

何志偉也說，否則行政院乾脆排除所得級距40%的富者後，排富每位國民均發給補貼。

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