居家快篩試劑3hrs完售　何志偉：政府應出運費「實名制回報結果」

▲新冠肺炎快篩試劑超商通路正式開賣，銷售時間未到店外面就排了大批民眾等著購買。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

因應疫情擴大採檢量，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，民眾23日起只要就近到藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買即可。對此，民進黨立委何志偉提出兩點建議，包括由政府出運費郵寄給消費者或提供消費者超商取貨付款，以及透過實名制讓消費者回報快篩結果。

何志偉指出，居家快篩試劑上架後3小時立即完售，也造成部分販賣點民眾排隊引發群聚，既然是居家快篩試劑，全國仍在三級警戒中，應比照口罩採實名制購買， 政府建置實名購買系統。

何志偉提出兩點建議，包括由政府出運費郵寄給消費者，或者提供消費者超商取貨付款，避免消費者群聚外；以及透過實名制的方式，讓消費者回報快篩結果。

何志偉分析，根據食藥署6月19日公布之「民眾使用 COVID-19 家用快篩試劑指引」，如果快篩試劑的結果呈現陽性反應時，應立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，依指示方式處理。

不過，何志偉說，如果民眾因為恐懼而不敢向衛生局聯繫或撥打1922，都將造成另一波社區傳播甚至產生疫情黑數。

何志偉呼籲，中央流行疫情指揮中心應設計回報機制，讓民眾可以依據試劑的「器材識別碼（UDI）」上傳快篩結果，並聯動地方政府系統，讓地方政府也同步收到民眾居家快篩採檢。

何志偉強調，透過購買居家快篩不出門、結果回報等兩項措施，既可以讓因疫情而焦慮的民眾安心，又可以透過居家快篩找出隱藏確診及早醫治。

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