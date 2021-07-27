睡到一半菊花劇痛！他打完AZ「肛門痠又無力」：這副作用正常？

▲打完疫苗會出現不同部位的痠痛感。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者黃可昀／綜合報導

疫苗已開放混打，不少人也接種完第一劑，但並非每個人施打完的副作用都相同，有些人痛苦難耐，有些人卻沒感覺。一名網友昨天打完AZ疫苗，原本睡前還沒有症狀，結果凌晨2點半難受到醒來，除了發燒畏寒以外，「菊花」也出現了明顯疼痛感，如此奇妙的症狀讓他嚇問「這樣的副作用是對的嗎？」

原PO在PTT表示，他昨天下午6時許接種了AZ疫苗第一劑，睡前身體還沒有特別感覺，但凌晨2點半出現不舒服症狀，「全身畏冷又畏熱」，體溫達到37.6度微燒狀態，結果過了1個多小時更嚴重，燒到38.9度高溫。

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由於發燒屬於打疫苗正常副作用，原PO吞了1顆普拿疼後就沒太在意，令他比較擔心的是，他的「菊花」半夜也出現明顯疼痛，過去這部位從未經歷過如此劇烈的痛感，「身體難過到超不舒服用唱歌緩解，菊花是痠又無力」，實在沒想到自己抵抗力會這麼好。

網友留言，「拍拍，我現在也是發燒畏寒中，超難過」、「我第四天早上才80%正常」、「全身發炎有人是牙齒痛，體溫37度上下」、「發燒正常，肛門無力酸痛幾乎沒聽過」、「我有親友打完牙痛，看來各種反應都有」、「發燒三天路過…打完還嗅味覺改變，驗了兩次PCR，幸好都陰性。」