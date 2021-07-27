才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

▲今起降為二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（27日）起至8/9全台降為二級警戒，重症專科醫師黃軒今早表示，台灣降級解封，但人鬆動的行為馬上出現了，「剛剛走路看到，綠燈過馬路的人在抽菸，紅燈等待的人也在抽菸…老兄，請戴上口罩，即使在降級解封，也是必須遵守的行為。」

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書說，許多研究報告顯示，單獨持續戴口罩可阻止社區傳播，也可防止疫情再度延燒；英國劍橋大學的一項最新研究的證據，大量使用口罩可減緩傳播的疾病，並且配合隔離措施相結合，可以防止未來疫情再起。

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黃軒指出，研究發現，如果在人出現症狀之前使用口罩，在公共場合戴上口罩，R值降低效果是比不戴口罩的2倍；研究人員進一步說明，如果至少有80％的群眾例行生活中有戴口罩，則其R值會減少到小於1。

▼黃軒提醒，疫苗是可救自己、救家人的防疫工具！（圖／記者李毓康攝）



黃軒表示，根據德州農工大學的研究，戴上口罩、保持社交安全距離，和接觸者追蹤（例如實名制，或下戴app追蹤軟體），這些「三合一」可以阻止未來大流行的再侵襲。

黃軒提到，解封不意味躲掉了COVID19的刀鋒，事實上，病毒在全球幾乎已是「未清零」的階段！任何國家在病毒在未清零下，為了經濟發展開始解封時，宛如走在刀劍的尖鋒，我們仍小心會容易割傷再流血的。

黃軒提醒，看看國外的研究和教訓，只要人民防疫沒有落實「3+1」，也就是沒有戴好囗罩、沒有徹底洗手、沒有安全距離、沒有接種疫苗，病毒容易風雲再起。

黃軒寫道，「我們如果降級解封了，也不是病毒消失了，不是我們把疫情絕跡了，而是給我們人人自由活動，而不是叫人人防疫鬆動..這樣，大家懂了嗎？」他也提醒，打疫苗是唯一避免重症、死亡、可救自己和家人的防疫工具。