美FDA要求輝瑞 、莫德納擴大5至11歲疫苗測試　釐清心肌炎疑慮

▲美FDA要求擴大5至11歲新冠疫苗測試。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）要求輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）兩家藥廠，擴大對5至11歲孩童的臨床測試，目的是為了釐清在30歲以下族群常出現的心肌炎副作用，在孩童身上是否更常見。

根據《紐約時報》報導，知情人士透露，美國FDA要求輝瑞和莫德那兩家藥廠，增加3000名5至11歲孩童作為研究對象。據了解，輝瑞最初設定招募4500名12歲以下孩童，並將其分為5至11歲一組和其他兩個年紀更小的組別；莫德納則已招募6795名12歲以下孩童，並將其平均分為3個組別，其中一組為6至11歲。

FDA在4月批准12至15歲孩童接種輝瑞疫苗，且最快可能在今年入冬初期至中期，緊急為12歲以下兒童批出使用授權，允許兒童接種。但疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，輝瑞和莫德納疫苗導致1200名接種者出現心肌炎，其中500人年紀都在30歲以下；隨著必須擴大兒童實驗，12歲以下孩童的接種時間可能延後。

輝瑞預計在9月公布5至11歲兒童的測試結果，隨後是2至5歲，10月或11月會公布6個月至2歲幼童的結果，目前尚未公布新的時間表。

FDA高級顧問奧菲特博士（Dr. Paul Offit）指出，如果擴大實驗會延遲批准兒童使用疫苗，那麼也會讓兒童面臨風險，「知識總是要付出代價。」由於越來越多的上班族重返工作崗位，還有許多學童返校，12歲以下還沒接種疫苗的兒童面臨嚴重染疫風險，美國的疫情在秋天可能再度大爆發。

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