怕打針？瑞典研發「吸入式」新冠疫苗　可耐40度高溫！不需冷鏈

▲許多人害怕打針，但目前新冠疫苗都是以針劑方式注射。圖為以色列青少年接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

目前全球正在使用新冠疫苗都是以針劑注射接種，先前包含香港、印度與芬蘭科學家已經著手研發鼻噴式疫苗，然而，現在瑞典一家專門製造氣喘等疾病用「吸入劑」（inhaler）的公司「Iconovo」與免疫學研究新創公司ISR合作，研發出一種乾粉狀的「吸入型疫苗」。

根據英國BBC報導，位於瑞典斯德哥爾摩的ISR公司已經研製出一種針對新冠肺炎的乾粉狀疫苗，是利用生產的新冠病毒蛋白質所製成，可耐攝氏40度的高溫，疫苗裝在大約半個火柴盒大小的塑膠盒中，只需要取下一小塊塑膠薄膜，就可以觸發活化「疫苗吸入劑」，接著放入口中，深呼吸並吸入藥劑即可，方便人們在家自行使用。

ISR創辦人、卡羅林斯卡學院免疫學教授溫奎斯特（Ola Winquist）表示，吸入型疫苗具有改變遊戲規則的意義，它意味著不需要使用冷鏈技術，就能輕鬆分送疫苗，而且無須醫護人員協助即可自行使用。報導指出，目前ISR正在進行針對南非Beta與英國Alpha變異株的疫苗效力試驗，當然，在試驗證明它能發揮應有潛力，甚至與其他注射疫苗提供相同水準的保護力之前，還有很長一段路要走。

據報導，目前仍只有對實驗老鼠進行測試，但Iconovo與ISR表示，現已籌措足夠資金，能在未來2個月內展開人體試驗研究。另外，醫學界也樂觀看待，若粉狀疫苗能夠成功，不僅有望徹底改變全球新冠疫情，也能讓其他疾病的疫苗有所突破。聯合國兒童基金會前全球衛生主管、現任卡羅林斯卡學院教授彼得森（Stefan Swartling Peterson）說，粉狀疫苗將能真正為那些難以到達的偏遠地區開闢良機。

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