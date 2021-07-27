衛政單位頻遭洩密恐有「內鬼」？指揮中心：檢調、警政單位通力合作

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

疫情爆發以來，假訊息也不斷流竄，從先前疫苗之亂到國產高端等，有國安人士透露，近期數度發生從衛政部門流出官方文件，或是取得資料後，加工改成謠言，整體顯示有一定的「生產鏈」且手法縝密，是否為政府內部人員洩密。指揮中心副指揮官陳宗彥僅表示，檢調、警政單位會通力合作，也希望媒體共同努力，傳遞正確訊息予國人。

對於新冠疫情的假消息，從查證管道、裁罰方式等，政府單位也不斷祭出各種手段以遏止錯誤訊息散播。不過，近期有國安人士透露，從衛政部門流出官方文件、取得資料後加工改造成謠言，及傳播通路等事件數度發生。整體也顯示出有一定的「生產鏈」，且手法縝密、出手也相當精準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安全單位是否將啟動調查，「政府內部人員洩密」的可能性。陳宗彥說明，從去年疫情爆發至今，不同階段都會產生不一樣的錯誤訊息，對整體社會都會造成不安定或恐慌，藉由檢調及警政單位的通力合作下，也希望能阻絕假訊息的散布，盼讓民眾可得到真實的資訊。

陳宗彥指出，尤其是防疫過程或災害發生當下，同時也感謝媒體朋友去年至今，努力將真實訊息傳遞給社會，也希望所有大家共同合作，將正確訊息、防疫措施讓國人更清楚，社會得以安定。