騎樓驚見「神秘儀式」！鄰居插香祭拜「加倍奉還」　命理師驚喊：糟了

▲女網友看到鄰居在騎樓進行神秘祭拜儀式。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

實習記者高琳景／綜合報導

不少店家在初一、十五時，會在店家門口或是騎樓等地方拜拜。但有一名女網友表示，近日她看到鄰居在騎樓放著數個紅色圓盤、紅包和白米等物品，甚至還插著香，讓她擔心是否有什麼含義。對此，命理老師「泓葆先生」表示這是一種招財儀式，但對方犯了一個錯誤恐怕失效。

這名女網友在臉書社團「靈異公社」發文指出，最近看到鄰居在騎樓擺放著一些物品，上頭還插著香柱，由於不知道這樣擺放具有什麼含義，因此好奇發文詢問網友「應該請他移走嗎？」

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從照片中可見，只見鄰居用紙箱來代替桌子，上方擺有4個紅色圓盤、一杯裝白米、白色圓瓶和一包寫著「加倍奉還」的紅包袋，甚至還插有香祭拜，讓她看得有些毛骨悚然，擔心鄰居是否在進行可怕的儀式，「有人知道擺這個是什麼含義嗎？」

▲上頭還擺有一包「加倍奉還」的紅包袋。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

貼文曝光後，不少網友表示「有紅包感覺是求財，鄰居做生意或是業務嗎？」、「不知道是否為風水師拿寶瓶來使用，台灣的風水師很多都會結合藏傳來用」、「鄰居是開當鋪的嗎？」、「見者發財，恭喜了」、「旁門左道」、「五行招財，不過方法不對，變成見者發財」、「祭品只是剛好忘記拿而已？」

對此，有內行人解答「這是加持或佈施，那個是藏傳佛教的寶瓶，象徵佛或菩薩的物品裡面裝著經文、寶物和水晶。應該是招財的一種作法，也是在供養財神，但自己還沒看過這種作法，實際還要問當事者才知道這是什麼意思，不過可以確定不是做壞事。」

▲網友解答，這是招財的一種作法。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

據命理老師「泓葆先生」接受《三立新聞網》詢問指出，這是一種招財儀式，白色圓瓶是藏傳佛教的「白財神寶瓶」，但由於錢財不露白，通常會將其藏放在家中核心地方供奉，且只有自家人知道，但這名鄰居將其放在騎樓給路過人看，是不正確的儀式。