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台美軍事交流更進一步！　AIT現役軍官《莒光園地》首次登場

▲▼美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）

▲美國跨黨派參議員訪問團6月6日抵台，現在台美交流更向下延伸至政教節目《莒光園地》。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

今年是中華民國與美國共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，國防部將邀請美軍現役軍官在國軍政教節目《莒光園地》露面。若安排順利，將是美軍有史以來首次在《莒光園地》中出現，代表台美緊密但限制眾多的軍事合作，有逐漸放寬、更深入合作的趨勢，在形式上也愈趨浮上檯面。

美國過去在美台官員交往程序準則上限制眾多，不論與台灣官員見面或言論用詞均須經過美國國務院核准，不過隨著川普政府「解鎖」，拜登政府跟進今年4月發表最新「對台交往準則」，限制大為鬆綁，並允許台美官員交流與出席重要場合。

根據《聯合報》報導，適逢「飛虎隊」成立80周年，國防部計畫邀請美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組組長葛沛迪（Brady Crosier）上校，葛沛迪為美軍現役軍官。

空軍原定8月邀請AIT官員和飛虎隊後代來台與會，但因疫情影響改採備案，邀請葛沛迪登上《莒光園地》29日首播的紀念專輯，除講述飛虎隊事蹟，也會說明印地區域情勢，及台美雙方軍事合作重要性。

美軍在台軍事合作一向鮮少公開，AIT現役軍官動向更屬機敏，此次美軍軍官出現在國軍公開宣教場合，將打開台美軍事合作新的一扇門。

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