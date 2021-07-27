　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

▲12強棒球賽，中華隊教練王建民。（圖／記者林敬旻攝）

▲王建民2006年在大聯盟季賽勇奪第19勝，刷新亞洲選手在大聯盟的紀錄，被譽為「台灣之光」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

東京奧運如火如荼，不少中華隊好手相繼拿下好成績。對此，有網友不禁好奇，「台灣最有名的運動員是誰？」結果大多數人幾乎秒答「王建民」，也有人認為是「紀政」、「林書豪」意外引發熱議。

原PO近日在PTT八卦版發文詢問「台灣最有名的運動員是誰？」他認為，「最有名」的標準應該是「人人都知道他（她）的姓名」，所以特地發文請益，想知道台灣有沒有這樣的人？

▲▼安樂善終立法促進會成立大會,紀政。（圖／記者李毓康攝）

▲紀政是台灣首位在奧運拿下獎牌的女性運動員，當年被國際譽為「飛躍的羚羊」、「黃色閃電」。（圖／記者李毓康攝）

起初不少網友回答，「應該是紀政，課本都有她」、「早期是紀政或楊傳廣吧」、「紀政，漢聲小百科有她」、「我會給楊傳廣，台灣第一名奧運獎牌」，也有人認為「朱木炎吧，有一陣子很紅」、「林書豪」、「戴資穎，現在全世界都認識」。

不過，大部分人答案幾乎一面倒，「以全球來講，應該是王建民」、「王建民最紅啊，當年大家都搶報紙封面」、「王建民唯一，每周出賽都報紙頭版還有誰」、「王建民，全國守電視看洋基，連阿嬤都知道」、「有史以來最多人認識肯定是王建民，能在大聯盟拿19勝真的神」。

▼楊傳廣是國內第一位在奧運奪下獎牌的運動員。（圖／達志影像／美聯社）

選手時代的楊傳廣。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

中華射箭男團「不敵南韓惜敗」　睽違17年再奪銀牌！平史上最佳

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

5、6月雲端發票「弄錯獎號」！財政部認賠都給獎　竟是印刷廠出包

3歲小妹一家四口「擠破豬舍」！終於等到降級建新房　志工搶報名

台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

日本奪金…福原愛「微博噤聲神隱」　慘遭陸網出征：看到就煩

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

八村壘大秀戰斧劈扣　鬥牛士賈索慘成海報配角

PCSW2烏龍老師戰報／11.14版本登場　PCS天花板PSG誰能突破？

擊敗大陸夢幻隊！英國「跳水王子」戴利雙人10米跳板摘金

日本奄美大島、西表島等4處　成功登記「世界自然遺產」

王毅會見雪蔓！強調「中方3條底線」　台灣議題是重中之重

少女嘴唇乾裂1道小傷口　數天變蠕動巢穴夾出大量蛆蟲

新奇熱門新聞

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

台灣最有名運動員？眾人秒點名他

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

貨車司機受雇NASA拿千萬研究費

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

19世紀遺體出土　雙腿夾瓶裝液體

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

小七經典飲料　網一看秒陷回憶

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

裸女離奇卡20公分窄縫　消防傻眼

19歲男強上母馬人獸交　飼主：他很熟練

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

大蜘蛛背蛋嚇死她　千人大驚勸：別弄破

更多熱門

相關新聞

談中美天津會談

談中美天津會談

美國副國務卿雪蔓訪中，並與中國外交部副部長謝鋒會談，但這次會談中美兩國有達到各自目的？

彭博：政府自滿缺乏準備害台防疫破功

彭博：政府自滿缺乏準備害台防疫破功

提台灣問題在內兩份清單 陸：要求美國糾正錯誤對華政策及言行

提台灣問題在內兩份清單 陸：要求美國糾正錯誤對華政策及言行

廈門再發現3例台灣輸入確診　已連4天新增

廈門再發現3例台灣輸入確診　已連4天新增

《紐時》東奧幫正名「Taiwan」

《紐時》東奧幫正名「Taiwan」

關鍵字：

台灣體壇運動員王建民紀政林書豪楊傳廣朱木炎

讀者迴響

熱門新聞

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

日本計畫5年　終於擊潰中國桌球

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

水谷隼戴「神秘墨鏡」打桌球？背後原因曝光

福原愛見日本奪金「激動鼓掌」！　日網狂罵：能若無其事蠻強的

江宏傑看桌球轉播　被女兒「天真問題」問倒：難解釋

打過2劑BNT！AIT油漆工染疫「急匡列12同事」

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

17歲少女悲吐「哥哥侵犯我」　結局竟大逆轉

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面