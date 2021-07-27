台灣最有名運動員是誰？眾人點名他「超狂事蹟」：連阿嬤都認識

▲王建民2006年在大聯盟季賽勇奪第19勝，刷新亞洲選手在大聯盟的紀錄，被譽為「台灣之光」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

東京奧運如火如荼，不少中華隊好手相繼拿下好成績。對此，有網友不禁好奇，「台灣最有名的運動員是誰？」結果大多數人幾乎秒答「王建民」，也有人認為是「紀政」、「林書豪」意外引發熱議。

原PO近日在PTT八卦版發文詢問「台灣最有名的運動員是誰？」他認為，「最有名」的標準應該是「人人都知道他（她）的姓名」，所以特地發文請益，想知道台灣有沒有這樣的人？

▲紀政是台灣首位在奧運拿下獎牌的女性運動員，當年被國際譽為「飛躍的羚羊」、「黃色閃電」。（圖／記者李毓康攝）

起初不少網友回答，「應該是紀政，課本都有她」、「早期是紀政或楊傳廣吧」、「紀政，漢聲小百科有她」、「我會給楊傳廣，台灣第一名奧運獎牌」，也有人認為「朱木炎吧，有一陣子很紅」、「林書豪」、「戴資穎，現在全世界都認識」。

不過，大部分人答案幾乎一面倒，「以全球來講，應該是王建民」、「王建民最紅啊，當年大家都搶報紙封面」、「王建民唯一，每周出賽都報紙頭版還有誰」、「王建民，全國守電視看洋基，連阿嬤都知道」、「有史以來最多人認識肯定是王建民，能在大聯盟拿19勝真的神」。

▼楊傳廣是國內第一位在奧運奪下獎牌的運動員。（圖／達志影像／美聯社）