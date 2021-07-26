大眼辣妹誆「報復前男友」　癡情工程師遭騙250萬

▲刑事局呼籲民眾切莫私加陌生LINE帳號聊天，這往往是詐騙集團設局手段。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局26日對手機通訊軟體LINE的詐騙手段提出預警，警方指出：LINE民眾最常使用之工具，特性較為便利及即時性，詐騙集團常於犯案過程中扮演「客服」、「交友」之用，無論是假投資網站、假交友徵婚、博弈、一頁式詐騙廣告的客服Line QRcode或假交友投資都廣泛使用LINE詐欺民眾。

警方列舉案例：北部一名陳姓工程師（男性、33歲）日前於交友軟體認識一名自稱蒂娜的大眼女子，雙方私自加Line互聊，逐漸地讓陳男產生信任、認為找到真愛。而蒂娜在Line中提及上一段感情遭劈腿，讓陳男同情、願意幫其走出悲傷。

蒂娜自稱前男友在某一博弈網站工作，但因平台有漏洞，破解後即可獲利並報復其前男友。陳男隨即進入該平台，並依指示加入會員及網站客服。

客服透過Line說明網站平台內容，並要求先進行儲值，才可進行操作，惟陳男早已陷入圈套，不停加碼匯款。欲向平台提出申請出金，客服表示帳戶款項涉及洗錢，必須再繳新台幣5萬元的保證金才能領出，此時陳男回頭詢問蒂娜時，竟慘遭封鎖，前後損失高達250萬元新台幣。

刑事局呼籲，這類假投資網站、假交友徵婚、博弈、一頁式詐騙廣告等詐騙手法，均以加Line私聊展開詐騙犯行。警方提醒民眾無論進行任何購物或交易，真正客服都有專線電話及聯絡地址。如透過加Line與客服聯繫時，應請提高警覺避免詐騙。如有疑問應立即撥打165專線。

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