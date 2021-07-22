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松山之亂續集　除暴特勤隊長短槍攻堅！逮四海幫大哥「天力」

記者張君豪／台北報導

今年4月16日，四海幫成員徐權兄弟檔涉嫌率黑衣人闖入松山分局中崙鎖砸毀公務電腦，引發長達一個月的「松山之亂」，甚至衍生黑白大和解、警方吃案等風紀問題；刑事局偵二大隊22日宣布破獲四海幫徐權及曹男涉嫌經營線上簽賭直播，且涉入暴力討債方式橫行地方。刑事局出動除暴特勤隊趕赴北市忠孝東路五段徐權主持的「線上博弈直播」攝影棚攻堅，兵分多路逮捕曾闖入中崙所大鬧的徐權親弟弟徐靖、曹喆等四海幫成員5人，更逮捕四海幫中生代實力最好綽號「天力」的徐姓大哥。

▲刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊攻堅，逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局早在5月初、松山之亂發生後就展開追查，並與台北市警局偵五隊、中正二、松山警分局共組專案小組追查；有檢舉情資指出，有民眾因玩線上簽賭欠債，去年9月遭到徐權手下曹男率小弟到被害人住處公司潑漆、丟雞蛋撒傳單，甚至凌晨持大聲公到被害人住處大門撥放「欠債還錢、出來面對」向被害人討債，甚至讓被害人無法上班公司無法經營。

▲刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查發現，徐靖、曹喆兩人在今年4月16日涉闖入松山分局大鬧中崙所追打教官未果砸毀公務電腦，外傳經營網路真人直播賭博、並導致民眾積欠賭博債款，被害民眾機車也被強行扣走，變成曹男通勤工具。

經專案小組蒐證齊備，確認徐嫌及其所屬成員藏匿處，專案小組21日出動刑事局除暴特勤隊發動攻堅，將線上真人直播博弈公司幕後負責人徐姓男子（綽號天力、47歲）及徐權、曹男等5人帶案調查。警方緊急解析電腦檔案，發現力哥經營的線上直播博弈，光從去年6月20日到今年7月21日止，總下注金額高達新臺幣5千餘萬元，賭客達數百人。現場並查扣疑似道具槍的9mm口徑彈匣、及一枚鋼筆炸彈，徐靖坦承鋼筆炸彈、槍械零件是他所有，但辯稱是撿到收藏把玩，並無犯罪意圖。

警訊後22日中午將四海幫中生代大哥天力及徐靖、曹喆等四海幫要角，分別依組織犯罪條例、賭博、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢署複訊。

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