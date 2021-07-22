「松山之亂」雪茄館涉黑　警加倍奉還！抄四海幫博弈據點

▲刑事局除暴特勤隊攻堅，逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年4月16日四海幫成員徐權兄弟檔涉嫌率黑衣人闖入松山分局中崙所、砸毀公務電腦，引發長達一個月的「松山之亂」，甚至衍生黑白大和解、警方吃案等風紀問題；刑事局22日掃黑行動破獲四海幫中生代大哥「天力」徐姓男子經營線上直播的博弈平台，並逮捕當時涉嫌闖中崙所大鬧的同幫成員徐靖、曹喆；刑事局這次行動等同宣示「警察逆襲、加倍奉還」，給目無法紀闖派出所鬥毆的黑幫成員一個鄭重警告。

▲松山警分局教官楊忠蒞與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）

4月中旬松山之亂發生後，根據市政府政風處調查報告、台北市警局、松山警分局在黑幫砸毀中崙所警用電腦後，在某市議員獻計下，在松山分局門口上演警黑握手大和解戲碼，涉嫌滅證吃案、相關涉案警均被函送調查處分。

居間多家媒體不斷踢爆反映，松山警分局旁、北寧路南京東路口某廢棄旅館，長期遭黑幫成員經營雪茄館，樓上還設有堂口辦公室、職業賭場、開設線上博弈直播平台等不法情事，但市警局態度從頭到尾否認，或者辯稱是「很久以前的傳聞，警方並未查有不法」。

當時松山之亂延燒超過兩周，4月29日警政署長陳家欽震怒、要求時任市警局長陳嘉昌應交出手機供鑑識還原通聯，「不排除陳嘉昌局長要接受測謊」，上演台灣治安史上首例警政署長槓上首都警局長、儼然港片《寒戰》劇情真實上演。

隨著後來全台新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，北市松山、北投警分局接連爆發警紀問題，松山之亂逐漸遭民眾淡忘，但當初台北市警局誓言嚴打黑幫的誓言並未兌現，除了闖入中崙所的黑衣人被移送外，未見市警局有後續擴大偵辦動作，甚至媒體披露分局旁雪茄館黑幕重重，也均遭警方否認。

▲刑事局除暴特勤隊攻堅逮捕涉嫌松山之亂的四海幫要角徐靖及四海中生代大哥「天力」並搜索商辦大樓破獲線上直播博弈平台。（圖／記者張君豪翻攝）

結果刑事局22日逮到這批四海幫成員事後轉移據點，改到北市忠孝東路五段某商辦大樓經營線上博弈平台，營收超過5千萬元新台幣，刑事局嚴正執法行動，無異狠狠打了台北市警局一巴掌。

雖然刑事局這次行動會同台北市警局包含刑大偵五隊、中正二、松山警分局參與共辦，但攻堅約談四海幫中生代大哥「天力」行動也是刑事局操盤，中午新聞發布，台北市警局所有「共辦單位」並未派人參與；北市基層嘲諷：台北市派出所遭黑幫成員「擅闖踢館」的恥辱，還要中央機關刑事局出手幫忙討面子，警政署無異狠狠重賞台北市警局一巴掌，所幸這起警界層峰之爭，在前台北市警局長陳嘉昌7月退休後畫下句點。

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