民進黨9立委主張發放尋職津貼　應屆畢業生每月1萬「最多3個月」

▲正國會立委主張發放「尋職津貼」，每人每月1萬「最多3個月」。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨派系「正國會」立委26日發出聯合聲明，呼籲政府針對待業中的社會新鮮人，以參與就業諮詢、職涯諮商、就業研習、推介就業等就業輔導為發放資格，每人每月發放1萬元「尋職津貼」，最多發放3個月。

民進黨立委余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應26日下午發表「青年找工作，政府給津貼」聯合聲明，呼籲政府作為社會新鮮人的後盾。

聲明指出，台灣疫情雖已趨緩，但日前疫情影響最鉅的期間，與畢業季重疊，6月失業率攀升至4.8%、失業人數增加8.1萬人，其中初次尋職者約9千人，已占超過一成，7月應屆畢業生全面投入職場求職後，恐將會有更多初次尋職的社會新鮮人受影響，因此呼籲針對應屆畢業生發放尋職津貼。

聲明認為，尋職津貼有其必要，由於應屆畢業生多是初次尋職，在尋職過程中相對弱勢、尋職時間較長，部分初次尋職者亦有在外租屋等生活壓力，目前紓困4.0方案雖有「青年就業獎勵計畫」，但須已就職且持續受雇同一雇主180日，無法為正在初次尋職之應屆畢業生救急。

聲明建議，政府應針對待業中的社會新鮮人，以參與就業諮詢、職涯諮商、就業研習、推介就業等就業輔導為發放資格，每個月發放1萬元「尋職津貼」，最多發放3個月。

「青年找工作，政府給津貼」，聲明強調，剛離開校園的應屆畢業青年積極尋職，各產業因疫情受影響才準備復甦，國家應該在這最困難的時刻，應該作為應屆畢業青年的後盾，陪伴他們在初入社會的前幾個月，度過最艱難的一段時間。

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