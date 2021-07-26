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台灣新冠致死率高達5%！彭博：政府自滿「缺乏準備」害防疫破功

▲▼台灣，新冠，三級警戒，口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣在經歷了200天的零確診日子後，本土疫情在5月份開始爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

台灣在去年成功守住新冠疫情的侵襲，成為全球防疫模範生，卻在5月開始接連爆出確診病例，引起國際關注。彭博社最近分析台灣的防疫究竟哪個環節出了錯誤，竟發現台灣即使經歷了將近一年的疫情空窗期，卻並未抓住機會好好防疫，這一切都源自於台灣的「自滿心態」。

據彭博社報導，台灣在5月爆發本土疫情，至今已累計共786宗與新冠相關的死亡病例。儘管這個數字與世界各國相比並不算高，但彭博社點出，單只6月台灣就有約500人染疫而死，總病歿率高達5%，比鄰近的香港和新加坡高出至少4個百分點。

▲▼台北市警消施打第二劑疫苗 花博館 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲專家指出，台灣接種疫苗速度緩慢、檢測能力低落、醫療系統承受力弱，都凸顯了政府在防疫上做的準備不足。（圖／記者屠惠剛攝）

彭博社指出，台灣在短短的幾個月內就達成這樣的高死亡率，其速度與義大利和英國在2020年疫情未明之時一樣迅速，不過隨著台灣的疫情最近有漸緩的趨勢，找出疫情重燃的原因極其重要。香港醫師林正財在接受彭博社採訪時指出，台灣曾經歷長達200天「零確診」的美好時光，無奈政府卻並未抓住時機做好防疫準備，這樣的表現實在讓人失望。

他分析，台灣在本土疫情爆發後出現極高的死亡率，凸顯了政府在空窗期間，並未提升疫苗接種力度、檢測能力與醫療能量，「我想我認為台灣會善用去年的時間來積累防疫能量，是一種錯誤的認知」。他還提到，儘管疫苗供應一直是各國面臨的難題，但台灣購買疫苗的時間明顯比其他同地區的國家來得更晚，也再次證明了政府的疏失。

▲▼0725指揮中心記者會,中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，台灣在疫情中死亡的人群主要來自於60歲以上的高危族群。（圖／指揮中心提供）

台灣衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥解釋，台灣的高致死率是因為新冠病毒在年齡較高的高危族群中迅速蔓延，國內有90%死亡病例都發生在60歲以上的人群，為醫療系統帶來不小的壓力。他強調，「政府確實制定了相當完善的應急計劃，但我們需要一些時間來做出反應。」

國立陽明交通大學公共衛生研究所兼任教授張鴻仁也指出，台灣的健保系統也相當吃緊，各個醫院每年都在勉強維持可承受的成本和開支，因此當新冠病例急速增長時，醫療系統幾乎沒有多餘的能力快速進行調整，才出現「措手不及」的畫面，「這一切都是因為我們沒有錢」。

彭博社也指出，即使在面臨新一波的疫情大爆發後，台灣的疫苗覆蓋率依舊落後於亞洲的不少國家。不過還好，在美國與日本為台灣送來緊急疫苗後，台灣的疫苗接種率如今已有回升之勢，這代表著如果疫情再次爆發，台灣應該不會再出現如此高的死亡率。台大公衛教授陳秀熙表示，「當事情沒有發生在你身上時很難預先做好準備。我們希望台灣能從中學吸取教訓」。

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