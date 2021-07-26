「持假醫師執照」替83老人問診打疫苗！　 70歲長照機構女主管遭逮

▲嫌犯透過地下工廠取得偽造的醫師執照。（示意圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本一名長照機構女性高級主管涉嫌於5月26日至6月23日的一個月內，假冒醫師身分進行問診，替長照機構內83名長者違規施打疫苗108次，遭到警方再逮捕。據悉，嫌犯先是偽造醫師執照，再透過假執照進入該長照機構工作並擔任高級主管。

根據《朝日新聞》報導，愛知縣警方2月在大阪查獲一間偽造外國人在留卡、駕照、健保卡等證件的地下工廠，並在顧客名單中發現現年70歲的嫌犯月館靜惠的名字。經警方調查，月館透過這間地下工廠取得偽造的醫師執照，並在4月以此進入一間長照機構擔任高級主管。警方隨後也在6月依偽造文書嫌疑將其逮捕。

愛知縣警署國際搜查課深入調查後發現，月館靜惠涉嫌在5月26日至6月23日間，假冒醫師身分問診，替機構內的83名長者施打共計108次的疫苗。警方26日宣布，已經依違反醫師法嫌疑，對月館實施再逮捕，而她被逮後也坦承犯案。

據悉，當時長照機構內的護理師都是根據月館的判斷來替長者接種，然而問診是醫療行為，月館並無醫師資格。所幸目前接種疫苗的長者中並未傳出任何不良症狀或是反應。

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