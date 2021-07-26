餐廳內用禁令何時解除？　 柯文哲曝標準「戶外優先」不會一次放

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布，新增10例本土確診，其中以台北市4例為最多，並無新增死亡個案。關於27日全國警戒要降為二級，台北市長柯文哲表示，倘若每天確診數為10例以下，北市就能逐漸放寬防疫政策，但失控的話就「緊縮回來」。

台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持。針對27日全國警戒降為二級，柯文哲表示，防疫政策是用結果論，到底疫情嚴重不嚴重，看每天確診人數就知道，當數量降到這麼低的時候，不勉在統計上會有變動，「原則上大概是以每天平均確診為10例以下，且不明感染病例2例以下」，若能依照此規範控制，「我們就逐步放寬！」但超過的話就「回收」。

柯文哲指出，由於確診數不多，所以會出現變動，因此用每週7天當平均數，決定整個防疫鬆緊度的控制。如果防疫可以控制的話，原則上逐步放寬，因此27日補教業就會放寬，每天按照各個職業類別，例如夾娃娃機店、釣蝦場等，如果有來申請，就來評估怎麼做比較安全，並逐步放寬。

柯文哲認為，防疫跟經濟發展要取平衡，北市就是慢慢放，「若有不對就收回來！」倘若能維持每天確診10例以下，不明案例為2人以下，如果能控制在此程度以下，「我們願意慢慢解封。」但如果每天平均超過10例確診、不明感染源平均每天超過2人，「我認為三級管制一直下去，對國家經濟受不了。」

至於很多人問的餐飲解封，柯文哲說，現在就用比較科學的根據，觀察每天10例以下、不明感染源2例以下便可逐步開放，但即使餐廳要解封也不會一下子全放，先看是否為戶外餐廳等，「這就是我們的策略」。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）