蔬菜箱淪「一次性訂購」！　業者嘆問題很多：市場飽和都賠錢

▲台灣農產嘉年華網購平台的蔬菜箱，在三級警戒間賣了1570萬。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

蔬菜箱在國內疫情爆發，警戒從二級升至三級間，銷量暴增，起初因物流塞爆，還沒送到消費者手上，發生蔬菜爛掉一連串狀況，不過，隨疫情趨緩，業者無奈透露，業績狂掉，大部分的人都只是「一次性訂購」，疫情後要如何維持「基本盤」是一大難題外，蔬菜箱更沒有外界想的賺很大。

去年因國際疫情，農委會推出「台灣農產嘉年華」網購平台，結合72家電商販售各種國內農產品，一整年創造12億銷量，第一、二名生鮮水果、舒肥雞肉。根據農委會國際處提供資料，今年疫情警戒發佈至今，賣最好的第一名為鳳梨，2個月銷售3500萬元，有3.6萬人次消費，其次蔬菜箱、水產、水果、冷凍即時品和肉品箱，其中，蔬菜箱統計從5月20日至7月21日，賣了1570萬元， 水產箱500萬元，水果箱360萬元。

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▲▼李慶國說，蔬菜箱「價格無法波動」，所有價差全由產地吸收。（圖／翻攝樂家健康蔬菜）



蔬菜箱成眾多家庭不能出門好選擇，卻也考驗著業者和物流，本來今天寄、明天到，但大家都在等待時，接連影響出貨品質和時程。新社果菜執行長李慶國受訪表示，蔬菜箱不耐存放，要考慮的問題多，葉菜類必須低溫冷藏配送，溫度不能跑，以產地為例，必須保持2至4度，物流要維持在10度以下。

接著價格通常是民眾考量之一，要過去習慣到傳統市場買菜，順便「撿便宜」的民眾，改選蔬菜箱，李慶國說，蔬菜箱貴在人力、包裝紙箱等成本，「冷藏運費」最花錢，顧客的「要求」最耗時，有些消費者不喜歡吃紅蘿蔔，想吃地瓜，要幫他們簡單客製化，一包就包到半夜，還有許多「隱形成本」，如要看蔬菜到貨情形，去做各種調節等都必須算進去。

▲台灣農產嘉年華各種防疫箱創造不少銷量。（圖／記者許展溢攝）



疫情有一天會成為過去，李慶國說，蔬菜箱業績在警戒發布時瞬間成長20倍，最多一天賣出4、5百箱，現在一星期只出貨一次，訂單零零散散，最多才5、6箱，物流逐漸不塞了，90%以上顧客第2天會收到。

不以寄蔬菜箱為主的善耕農產品生產合作社認為「問題很多」，冷藏不當葉子變黃、爛掉，耗損率高，因此推「社區式」販售，在市區設「取貨點」，透過Line群組，客人上午在記事本下單，下午就可到指定地點帶走新鮮的蔬菜。

李慶國點出蔬菜箱還有「價格無法波動」，所有價差全由產地吸收，舉例一週量的大家庭幸福全家餐1199元、小家庭嚴選蔬菜699元，除3-5種蔬菜，還搭配根莖瓜果和菇類等多項選擇，加上為讓訂單有20%回流，要想出各種優惠，吸引消費者長期訂購，以上「價格全固定」，當遇到颱風可能會來，菜價漲，又或高麗菜價高檔一顆2、3百元，蔬菜箱價格不能變動，箱子的蔬菜更無法跟著換，如果有高麗菜，還是得出貨。

▲林志鴻說，蔬菜箱確實比較貴，但品質等狀況都替消費者把關了。（圖／記者許展溢攝）

主要業務為學校營養午餐的荷苞嶼合作農場一樣指出，菜價漲，蔬菜箱不可能調漲，這次疫情停課，縣府給意見後決定做蔬菜箱，之後開學會暫停，除訂購量減少，成本很高，運費佔三分之一，到現在都賠錢外，市面上的做法都差不多，不管大小廠商，甚至小農都選擇做蔬菜箱，沒想到的是，台灣消費者「需求有限」，市場愈來愈飽和，還有一點是，多數人還是喜歡到原本的通路親自挑選。

雲林縣農業處和許多農家合作，協助推廣販售的蔬菜箱賣出5千個，農業處企劃行銷科科長柳昆宏表示，目前銷量下降，回流頂多1、2成，以雲林狀況為例，大宗還是會選擇到賣場或市場購買，蔬菜箱總體銷量無法超過1成。

農委會國際處副處長林志鴻說，蔬菜箱有品質控管、電商商譽和包裝等成本，並替消費者把關了農藥殘留，若要和傳統市場價格相比，確實稍貴了點，最終都要看消費者能不能接受，以現況為例，蔬菜箱業績持續成長，疫情兩個以來，自家這段期間沒到過傳統市場，全透過電商選購。