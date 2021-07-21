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高麗菜3月「2顆5元」現飆漲1顆300元！　 農糧署揭2大因素

▲防範烟花颱風來襲影響菜價，民眾提早前往市場採買蔬菜。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範烟花颱風來襲影響菜價，民眾提早前往市場採買蔬菜。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

受到颱風預期漲價心理影響，台北果菜批發市場近兩日蔬菜價格上漲約2成左右，更有一顆高麗菜喊到300元消息，跟3月「2顆5元」，差了好幾倍，農糧署今（21日）受訪說明，主要是「季節」和颱風恐怕會來的「預期心理」兩大因素。

3月高麗菜盛產，價格一路崩跌，當時有高麗菜老闆在臉書發文販售，引發熱議，因為2顆只要5元，7月初市場則傳出2顆400元，農糧署當時表示，主要品種都來自高山，需要成本，除非買的是「特殊、頂級品種」如雪翠等或「有機種」，價格才有可能這麼高。

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現在颱風還沒來，高麗菜1顆就要300元，農糧署運銷加工組科長洪崇文指出，會有如此價格落差，因高麗菜是怕熱的作物，冬天生長條件較好，平地會種很多，造成盛產，過剩有些品質差，就會出現1顆5、10元，都是有可能的。現在的季節天氣熱、多雨，對蔬菜生產不利，只剩高山可種，但產量少，因此價格相對貴。

▲▼烟花颱風前,傳統市場,菜價波動,市場實名制,人流管制,菜販說颱風還沒進來,現在說菜價要上漲沒有意義,好不容易現在市場才有人來買,不會隨便漲價。（圖／記者姜國輝攝）

▲農糧署表示，若明、後天確定颱風不來了，菜價預估就會下跌。（圖／記者姜國輝攝）

洪崇文進一步說明，昨天颱風預測直接登陸宜蘭地區，高麗菜目前產區又多在宜蘭，預估影響最大，不少人因「預期心理」，或多或少購買容易存放的高麗菜，所以價格跟著上漲，若以初秋種在今天的價格，高冷地區種植的平均價每公斤這兩天為55元，較大顆、漂亮，末端加上運輸、包裝等成本，就有可能到超過300元，不過，通常一般的高麗菜還是不會這麼貴。

洪崇文提到，一樣預期心理，宜蘭青蔥上週每公斤批發價58.1元，這週上漲3成，來到77.9元，但今天截至目前最新颱風路線預測，修正往北，預估對台灣影響不大，因此等過了明、後天，確定颱風不來了，價格就會往下跌。

▲▼台北果菜市場。（圖／記者許展溢攝）

▲農糧署指出，現在高麗菜多來自高山，成本較高。（圖／記者許展溢攝）

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