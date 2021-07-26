快訊／新北3例感染源曝光　侯友宜：2人與北市有關

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增11例COVID-19確定病例，新北新增3例，新北市長侯友宜在防疫記者會表示，這3例都是居家隔離陰轉陽，都在匡列當中，因此今天真正新增的個案是0。

侯友宜表示，這3例是居家隔離陰轉陽，其中三重2人、蘆洲1人，三重2人因為在台北車站擔任清潔工，同事確診後，2人被匡列隔離後確診，蘆洲確診個案則跟13日的確診個案有關，解隔離前確認陽性，3例的感染源都很清楚。

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為10例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市4例為多，其次為新北市及桃園市各3例；其中8例為已知感染源、1例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,924,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,907,614例排除)，其中15,582例確診。2020年起累計786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

