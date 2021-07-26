懷疑前女友猛打「未顯示來電」騷擾　莽男夜半扔鞭炮、撒冥紙恐嚇

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子跟前女友發生後接連收到陌生電話騷擾，懷疑是前女友無理取鬧，25日晚間11時許找了友人，騎車雙載至中和區圓通路前女友住家，拿出大聲公叫她「出來輸贏啊！」還丟了兩枚鞭炮在地，嚇壞住戶，警方獲報後30分鐘內迅速逮捕陳男，依照恐嚇、妨害名譽及社會秩序維護法送辦。

▲懷疑前女友電話騷擾，莽男扔鞭炮撒冥紙恐嚇。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，陳姓男子（24歲）跟林女交往才短短一個月，期間只要發生爭吵，林女會以未顯示號碼撥打陳男手機，讓陳男不堪其擾，決議提出分手，不料上一週仍不斷收到未顯示號碼的來電，接起來後又不出聲，讓陳男認為是林女所為，決定復仇。

25日晚間11時許陳男又接到陌生騷擾電話後，跟朋友騎機車雙載前往新北市中和前女友住處，拿出大聲公高喊林女姓名，還說「出來輸贏啊！」並在現場點燃兩枚鞭炮及撒冥紙，隨後逃逸。警方接獲報案；30分鐘內就將陳男逮捕。

陳男辯稱是因為分手後懷疑遭到林女電話騷擾，才決定丟鞭炮屑分，警方清查嫌犯無防疫相關身分，現場畫面均有佩戴口罩，無違反防疫規定，全案訊後依照恐嚇、妨害名譽及社會秩序維護法函送，並協助林女申請保護令。

▼林女家人嚇得跑出屋外查看。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼現場遺留的鞭炮。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方30分鐘內將陳男及友人逮捕歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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