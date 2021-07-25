敞篷車等紅燈「遭屁孩丟煙火」…下秒火光炸出！車身焦黑破大洞

記者莊智勝／台北報導

招誰惹誰了？網友在臉書社團「記者爆料網」PO出一段影片，當時BMW敞篷車正在路口停紅燈，不料這時一旁的另輛自小客卻突然搖下車窗、丟出點燃的煙火；敞篷車駕駛還來不及反應，煙火瞬間炸開，車體側邊還因此被炸出大洞。畫面曝光後網友怒轟「誇張！這算是謀殺吧！」

▲白色自小客搖下車窗，後座伸出一隻手將點燃的煙火往敞篷車投擲。（圖／翻攝臉書「記者爆料網」）

影片中，一輛BMW敞篷跑車正在路口停紅燈，這時左側另輛白色自小客緩緩駛近停下，隨後搖下車窗，後座還伸出一隻手將點燃的煙火朝著敞篷車丟擲，在得逞後白色自小客隨即踩下油門左轉離開；這時敞篷車駕駛還來不及理解發生什麼事，轉身要將異物撥離車體時，煙火瞬間冒出火花濃煙，緊接著下一秒爆出巨大聲響，火花瞬間爆開四濺，後方目擊的駕駛也忍不住嚇到驚呼。

事後車主曝光照片，敞篷車左後側車體因煙火爆炸而破了一個大洞，周圍的鈑金、內裝也一片焦黑。誇張影片曝光後，網友紛紛譴責，「真的不可取，會死人的」、「誇張！這算是謀殺吧」、「惡意公共危險，人還是低調點好」、「他們應該有行車糾紛？」「這一定要抓起來，吃飽太閒」、「警察都沒處理嗎？」

▼煙火不久後在敞篷車上爆炸。（圖／翻攝臉書「記者爆料網」）