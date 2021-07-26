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助海南自貿港建設　中國公布首個「跨境服貿負面清單」

▲▼國際貿易談判副代表王受文。兩會，中美貿易，人大。（圖／新華社）

▲大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸商務部26日上午，對外公布《海南跨境服務貿易負面清單》，涉及11類70項特別管理措施。商務部副部長王受文表示，這是國家在跨境服務貿易領域公佈的第一張負面清單，有助於推動服務貿易自由化，提升中國整體開放水平。

據了解，《海南自由貿易港跨境服務貿易特別管理措施（負面清單）（2021年版）是在7月23日，由商務部發第3號令通過，並於26日上午國務院新聞辦公室舉行的發布會上，對外公開。

▲▼海南省。（圖／CFP）

▲大陸推動海南全省自貿港建設。（圖／CFP）

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文強調，當前，面對嚴峻複雜的國內國際形勢，中國堅持深化改革、擴大開放的方向不變、決心不變，不斷提升貿易投資自由化水平。

對於負面清單內容，王受文指出，與過去在各個具體行業，零敲碎打作出開放安排不同，《海南跨境服貿負面清單》明確列出針對境外服務提供者的11個門類70項特別管理措施。凡是清單之外的領域，在海南自由貿易港內，都將對境內外服務提供者一視同仁、平等准入，開放度、透明度和可預見性都更高。

王受文說明，在編制負面清單的過程中，主要遵循對接高標準國際經貿規則、作出主動開放安排、體現海南特點、統籌發展和安全四點考慮。於內容上，放寬了服務貿易領域准入限制，在專業服務、交通運輸、金融等領域作出了高於目前生效主要自自貿協定相應領域的水平。

在體現海南特點上，《海南跨境服務貿易負面清單》包含旅遊業、現代服務業、高新技術產業等三大海南主導產業，作出放開外籍遊艇進出海南自由貿易港申請引航限制等一系列開放措施。

王受文接著表示，跨境服務貿易將成為全球貿易的關鍵驅動因素。他預告，官方將積極推動負面清單落地實施，並及時總結評估經驗做法，為在自貿試驗區，以及後續在全國實施跨境服務貿易負面清單管理制度探索路徑、積累經驗。

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