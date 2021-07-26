沙塵暴吞噬城市！　甘肅如「電影特效」畫面曝

記者陳政錄／綜合報導

大陸多省市近期受到極端氣候影響，據甘肅省敦煌市氣象台發布訊息，該地區25日15時起，出現沙塵暴天氣，創下5年來最低能見度。從陸媒和民眾拍攝畫面來看，沙塵暴猶如海嘯席捲而來，迅速吞噬民宅、公路，直到整座城市黃沙蔽日，所幸持續時間不長，沙塵暴影響也在12個小時內逐漸衰退，目前官方並有通報有人員傷亡或損失。

新華社報導，敦煌市氣象台台長蔡青青指出，25日15時左右，當地出現沙塵暴天氣，部分高速路段能見度低，行車視線不佳，發布黃色預警信號。隨後，甘肅酒泉市阿克塞、肅北、瓜州等縣也出現沙塵天氣。

▲甘肅7月25日下午沙塵暴席捲公路。（圖／取自中新社）

根據監測，敦煌國家基準氣候站15時53分監測到的最小能見度為791米，為近5年來監測到的最小數據。官方坦言，當地沙塵天氣多發生於3到5月，夏季極為少見，判斷本輪沙塵暴與陸地高壓控製造成的高溫、晴熱天氣有關。

事實上，近一周內，新疆東南部、甘肅西北部和青海北部範圍內受陸地高壓控制，區域內連續多日高溫少雨。據統計，敦煌6月至今降水僅為2毫米，較歷年同期相比偏少86%。

從網友和陸媒拍攝畫面可見，沙塵暴發生當日下午，甘肅多地出現「一半晴天一半沙塵暴」，沙塵暴猶如一堵牆或海浪席捲而來，逐漸吞噬民宅、公路。

▲市區內明顯可見沙塵暴滾滾而來。（圖／取自海客新聞）

家住敦煌市區的張先生表示，「剛開始被籠罩在黃色的沙塵當中，然後變成紅色，最後變成黑色，完全看不到太陽了。」所幸每一輪黃沙持續持間不常，5、6分鐘就結束，沙塵暴天氣影響也在幾個好時內衰退。

但張先生仍對《楚天都市報》記者打趣表示，敦煌人已經有好幾年沒有遇到過這麼強的沙塵暴了，都感覺很震撼。如果是遊客來敦煌的話，絕對不虛此行。

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▼沙塵暴進入城市。（圖／取自好看視頻）