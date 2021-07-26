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世界遺產名錄新增9項！　伊朗縱貫鐵路、歐洲11座SPA城鎮入列

▲▼沙烏地阿拉伯希馬文化區（Ḥimā Cultural Area）。（圖／翻攝自Twitter／@UNESCO）

▲ 沙烏地阿拉伯希馬文化區壁畫。（圖／翻攝自Twitter／@UNESCO，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國教科文組織（UNESCO）第44屆世界遺產委員會會議於中國福建省福州展開，24日將沙烏地阿拉伯及歐洲5座文化遺址納入世界遺產清單，25日再新增中國、印度、伊朗及西班牙遺址，合計新增9項重要遺蹟。根據UNESCO官網，更新世遺清單的工作將持續至28日。

沙烏地阿拉伯希馬文化區（Ḥimā Cultural Area）

希馬文化區位於沙特西南部乾旱多山的地區，也是阿拉伯半島古老商隊的路線之一，包含大量描繪狩獵、動物、植物及7000年來文化延續生活方式的岩畫藝術，大部分保存良好。

歐洲SPA療養勝地（The Great Spa Towns of Europe）

分布於奧地利、比利時、捷克、法國、德國、義大利及英國共7個歐洲國家的11座城鎮，擁有天然礦泉資源，見證歐洲國際溫泉文化，體現人類價值觀的重大交流及醫學、科學、浴療學發展。

▲▼法國哥杜昂燈塔（Cordouan bea con）。（圖／翻攝自Twitter／@UNESCO）

▲ 法國哥杜昂燈塔。

法國哥杜昂燈塔（Cordouan beacon）

哥杜昂燈塔擁有「燈塔之王」之稱，自16世紀晚期矗立西南部吉倫特河口（Gironde estuary）至今，400年來飽受風雨摧殘，為法國最後一座燈塔，為延續古代著名燈塔的傳統而建造，為航海信號的傑作，體現燈塔在建築和工藝史上的偉大階段，展現航海復興時期的燈塔技術，18世紀晚期高度增加及燈室的改變都展現當時科學與技術的進步。

德國瑪蒂爾德高地達姆施塔特（Mathildenhöhe Darmstadt）

瑪蒂爾德高地上的達姆施塔特藝術家村（Darmstädter Künstlerkolonie）為該國中西部達姆施塔特市海拔最高之地，為早期現代主義生活與工作環境的試驗，成為現代建築、都市計畫與地景設計象徵。

義大利帕多瓦14世紀濕壁畫群（Padua’s fourteenth-century fresco cycles）

由8個宗教及世俗建築群組成，位於歷史悠久的帕多瓦城城牆內，內有1302年至1397年間不同藝術家為不同類型資助者繪製的壁畫，卻能保持風格及內容統一，展現壁畫如何循著新的創作動力與對空間表現的理解而發展。

▲▼中國泉州宋元中國的世界海洋商貿中心（Emporium of the World in Song-Yuan China）。（圖／翻攝自Twitter／@UNESCO）

▲ 中國泉州宋元中國的世界海洋商貿中心。

中國泉州宋元中國的世界海洋商貿中心（Emporium of the World in Song-Yuan China）

包括宗教建築及一系列考古遺跡，展現泉州在宋元時期（西元10至14世紀）作為海上商業中心的活力，而泉州的繁榮也是亞洲海上貿易一段重要時期。

印度泰倫加納邦卡卡提亞王朝濕婆神廟（Kakatiya Rudreshwara Temple）

通常被稱為Ramappa寺廟，位於一座有圍牆的建築群中，1213年開始動工後耗費約40年完成，雕塑藝術性高，展現地方舞蹈風俗及卡卡提亞文化。

▲▼ 伊朗縱貫鐵路（Trans-Iranian Railway）。（圖／翻攝自Twitter／@UNESCO）

▲ 伊朗縱貫鐵路。

伊朗縱貫鐵路（Trans-Iranian Railway）

連接東北部的裏海及西南部的波斯灣，橫越二座山脈、河流、高地、森林、平原，以及4個不同氣候帶，1927年動工，1938年竣工，全長1394公里，由伊朗及來自許多國家的43家承包商合作設計並建造，以其規模及所克服的陡峭地形聞名。

西班牙普拉多大道和麗池公園（Paseo del Prado and Buen Retiro）藝術與科學景觀

位於馬德里市中心的文化景觀，占地200公頃，以噴泉為主要地標，體現18世紀開明專制主義時期開始的城市空間與發展的新理念，也展現西班牙帝國鼎盛時期對烏托邦社會的渴望。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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