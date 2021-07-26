人體發球機！鄭怡靜教練是「前奧運選手」　餵球速度以為按到快轉

記者黃可昀／綜合報導

中華隊混雙組合林昀儒、鄭怡靜今天（26）下午7典將展開銅牌戰，打進四強的消息讓許多人振奮，專欄作家李昆霖昨晚曝光一段影片，是鄭怡靜的專屬教練「鄭佳奇」陪同選手練習的畫面，出球的速度快到肉眼幾乎要看不見，動作流暢又精準，他都忍不住驚呼「怡靜就是被這樣魔鬼又溫柔的教練所訓練出來的啊啊啊！」

李昆霖在臉書PO文表示，桌球打進四強的消息讓他十分興奮，專業的選手背後都有個嚴格的教練，鄭怡靜的專屬教練正是前美國桌球選手「鄭佳奇」，偶爾在電視上會見到她的身影，默默在場邊守著選手一舉一動，但很多人不知道，鄭佳奇其實大有來頭，曾作為美國隊女子團體賽的一員，參加了2016年的夏季奧運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭怡靜教練是前美國隊奧運選手。（圖／翻攝自鄭佳奇臉書）



影片中鄭佳奇和江宏傑正在練習擊球，李昆霖驚嘆「光是她餵球的速度，就真的是令人嘆為觀止，她光是用餵球我就完全打不到」，還強調影片並沒有加速調整，而是鄭佳奇出球速度就是如此快狠準，在這種魔鬼訓練下，也促使了鄭怡靜這次東奧打進四強的佳績。

網友看完影片也驚訝表示，「好感動我有看到live，完全是人體發球機」、「太厲害了，快到看不到球」、「好扯的速度」、「好精彩的練球影片喔，我眼睛都沒有眨一下」、「我家老公差點以為是快速播放」。