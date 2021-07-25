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獨／8歲女童逃死劫撕裂哭喊：爸爸不見了！　3民眾生死救援影曝光

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市旗津區發生一起李姓男子為了救6歲兒子，兩人雙雙落水失蹤，第一時間民眾拍下救援的畫面，其中有2名目擊者丟浮板，希望為他們爭取多一點的救援時間，不過由於浪太大了，很快就不見這一對父子身影，事後他們也非常感嘆，在臉書留下，希望有奇蹟出現。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

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目擊民眾顏美娥錄下第一時間的畫面，就看到旗津當時海浪非常大，疑似還有拍到李姓男子在海中的身影，但隨後就不見了，而倖存的李姓男子8歲女兒，還哭喊著：「他們不見了」，簡美娥還頻頻出聲安撫，表示「沒有不見」。

事後她在臉書轉述他的先生沈登鋐以及姪子陳登豐看到這個情況，試圖想要援救，也把兩個浮板要丟給他們，不過浪很大，一下子就沒有看到那對父子，事後他們都非常無奈跟沮喪，希望有奇蹟出現，救難隊能夠救到。

▲李姓男子跟6歲兒子在海中待救 。（圖／民眾提供）

▲沈登鋐以及姪子陳登豐丟浮板救援李姓男子和6歲兒子。（圖／民眾提供）

▲李姓男子跟6歲兒子在海中待救 。（圖／民眾提供）

▲沈登鋐以及姪子陳登豐丟浮板救援李姓男子和6歲兒子。（圖／民眾提供）

而救人的陳登豐也在自己臉書寫下當時的情況：「曾幾何時生命流失會眼睜睜的發生在你的眼前…自以為在消防役服役一年、看的東西夠多了！但…….當下如果有設備器材、或許？也許？可能？有機會救得到人！區域的浪很大、貿然下水你有多少把握可以保得住自己？剩下的部分你有多少把握可以救得到人？浪很大…、我連自保的把握連一成都不到」，但是他們還是在肉粽快上狂奔，滑倒被割到全身都是傷。

但當下「我手邊只有兩塊充氣板、我全都丟過去給那個爸爸與小朋友了，爸爸抱著小孩、抓不到板子第一塊、第二塊…都抓不到！海裡的爸爸抱著小孩、從還會爭扎到慢慢沒了動靜…..到後來只能眼睜睜的看著他兩背部朝上沒有動靜的在海面上被浪捲著！我只能做最後的忙…幫忙把爸爸丟在肉粽塊上的東西、手機等收起來…手機裡還在播放著音樂！我不敢關螢幕…我怕關了鎖起來第一時間也聯絡不到他們家的人…到了醫院我也在想…如果有救生衣我會不會跳下去？如果是我的家人我會不會像那個爸爸一樣跳下去」？

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▲李姓男子跟6歲兒子在海中待救 。（圖／民眾提供）

▲沈登鋐以及姪子陳登豐為了救援受傷。（圖／民眾提供）

▲李姓男子跟6歲兒子在海中待救 。（圖／民眾提供）

沈登鋐以及姪子陳登豐為了救援受傷。（圖／民眾提供）

這起落水意外就發生在25日下午，當時6歲弟弟跟8歲的姊姊在海邊玩水，結果雙雙兩人疑似被海浪捲入落水，還好姊姊自行上岸，43歲的李姓父親發現弟弟不見，當下就跳進海裡要救兒子，整個過程都被民眾目擊，同時鼓山分局員警剛好也在沙灘進行口罩勸導勤務，所以民眾趕緊向員警報案，員警通報消防隊救援，救援行動仍舊持續當中。消防局也在晚間宣佈，旗津貝殼館民眾落海案件，搜救作業至22時止，明日上午再至現場繼續搜救作業。

▲李姓男子跟6歲兒子在海中待救 。（圖／民眾提供）

▲沈登鋐以及姪子陳登豐為了救援受傷。（圖／民眾提供）


 


 

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