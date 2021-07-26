嘉義市立圖書館推線上說故事　頗受大人小孩喜歡

▲嘉義市圖書館首推線上說故事 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市圖書館各館配合全國疫情三級警戒，自5月19日起暫時關閉至今。文化局日前攜手嘉義市閱讀推廣協會，睽違1個多月首次推出「線上說故事」，主講老師陳盈瑩搭配時事近況，選讀中、英文繪本《山吸童》與《Pete the Cat》，中場休息不忘帶孩子做護眼操，內容豐富頗受好評，同時間在線人數多達50位，有不少家庭共用帳戶，一起度過愉快周六午後。

陳盈瑩老師除是大學兼任英語講師，也是留學英國的音樂學博士，有25年鋼琴教學及超過10年全職育兒經驗，近年來積極投入嘉義市閱讀推廣協會及嘉義市家庭教育中心的各項推廣活動。

重視親子閱讀的她，於2017年參加嘉義市閱讀推廣協會的故事志工培訓，延續自己陪伴兩個兒子共讀繪本的興趣，長期於世賢圖書館「童話王國」服務，用故事滋潤大小朋友，同時入校進班擔任故事志工、培訓小小說書人、至各小學帶領家庭樂書香活動、文化局「看繪本遊世界」及幼兒園親子悅讀講座等，以親身經驗致力推廣親子閱讀，多方嘗試體驗不同形式的故事表演，藉此提升情節敘事、聲音表情，以及肢體動作等各項說故事能力。

以往面對面說故事，盈瑩老師總能「一鏡到底」，視現場狀況轉換故事語言、掌握全場氣氛。此次「線上說故事」活動運用視訊軟體的挑戰在於，看不到孩子真實表情與反應，也易因多方操作設備不慎被中斷故事節奏。這次參與的年齡層，多為幼兒園至低年級孩童，除有家長陪同外，也有不少手足一起上線聆聽故事。看見他們被故事吸引、聽得開心且反應熱烈，縱使小朋友各自隔著螢幕，仍不斷發言與自己互動，加上家長們留言支持，對她而言，是最大的「肯定與鼓勵」。

文化局表示，考量全台各級學校停課至暑假，許多小朋友轉而進行線上學習，長時間接觸電腦或平板螢幕，影響學童視力。主講老師陳盈瑩特以《山吸童》帶領孩子探討火山老爹用什麼好方法，讓長時間和手機、平板及遊戲機黏在一起的山吸童，終於願意離開洞穴、感受外面世界的美好；中場休息再做做「護眼操」，接著介紹皮皮貓《Pete the Cat》英語繪本，邊說故事、邊唱故事主題曲，畫面童趣可愛。活動結束後，不少小朋友意猶未盡，一直發問且捨不得離開，也代表首次線上說故事，圓滿成功。

另為迎接暑假到來，世賢圖書館將推出一系列閱讀推廣活動，包含「聽故事看世界」、「大膽演、大聲說─本土語言閱讀營」，以及「親子共讀帶領人培力坊」等，歡迎有興趣的市民朋友報名參加，更多詳情請洽嘉義市圖書館。

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