桃園榮家在桃園第一間日照中心　「悅來」開幕

▲桃園榮家日照中心「悅來」開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合政府長照2.0政策及社區需求，退輔會運用專案管理模式，14日於桃園榮譽國民之家舉行「悅來社區長照機構（日照中心）」開幕典禮。市長鄭文燦指出，悅來社區長照機構是桃園榮家在桃園設置的第一間日照中心，提供長者日間照顧服務，主要收托為失能等級2至6級的65歲以上長者、55歲以上原住民及50歲以上失智患者或身障者。

▲桃園榮家日照中心「悅來」環境。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，截至今年6月底桃園已設立28家日照中心，預計年底可達40家日照中心，未來市府也會持續朝「一區一日照」及「一國中學區一日照」的目標前進，而在日照中心，長者可以與朋友互動，透過學習減緩老化、樂在老年，維持生活品質，退輔會將過去的照顧經驗拓展至全部的國民，八德榮家與桃園榮家能夠往前走這一步，更是重要的里程碑，相信未來榮家的照顧體系會獲得全民的支持。

▲桃園榮家日照中心「悅來」環境。（圖／市府提供）

退輔會主委馮世寬表示，長照機構透過AI系統進行智慧化管理，能夠讓照顧者確實掌握並了解榮民的生理變化，未來退輔會會持續與榮總分院及各榮家持續合作、努力，朝資訊化管理的目標邁進，讓被照顧者可以在更安全的環境下受到最好的照顧，讓所有日照中心的住民家屬可以放心工作。

包括退輔會主任委員馮世寬、市議員朱珍瑤、段樹文、市府社會局長鄭貴華、八德區長邱瑞朝、退輔會就養處長厲以剛、就醫處長陳正榮、桃園榮家主任陳平、八德榮家主任古道中、台北榮家主仁劉化宇、板橋榮家主任張長林、桃園榮服處長虞思祖、榮民榮眷基金會秘書長尤志煌、欣桃天然氣股份有限公司副總經理林夏富等均一同出席活動。

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