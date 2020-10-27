給長輩白天的家！籌建偏鄉日照中心...張鈞甯「不拿分文」暖心勸募

▲東基公益特別邀請藝人張鈞甯拍攝日照中心的形象大使。（圖／記者謝承恩翻攝）

記者謝承恩／綜合報導

幫助偏鄉失能、失智長輩和身心障礙的朋友，讓長輩在白天不再孤獨！東基公益為了募款興建偏鄉日照中心，特別邀請熱心公益的藝人張鈞甯，擔任形象大使，拍攝勸募廣告影片，讓社會大眾深入了解日照中心的特色與重要性，並且以實際行動支持。

台灣已經進入高齡化社會，銀髮長輩需要的關懷與照護，已經成為重要議題。許多忙於工作的子女，擔憂白天長輩在家無人陪伴照顧，但許多長輩又對日照中心有所誤解，認為到外面看電視，不如在家看就好了。為此，東基公益特別邀請藝人張鈞甯拍攝日照中心勸募廣告，同時在影片中傳達「在日照中心，長輩不會老得很快，而是老得很快活。」

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▲行程滿滿的張鈞甯，以分文不收拍攝公益廣告的實際行動。（圖／記者謝承恩翻攝）

東基公益總執行長呂信雄說，日間照顧中心提供安全接送、護理保健、心理輔導、身體衛生、戶外活動、健康共餐，讓長輩在群體生活中找回希望，釋出心中曾經活力四射的自己。興建日間照顧中心，讓老人家在白天有地方可去，有專人看顧，有朋友聊天，有活動參加，有運動健身，有餐點可用，子女不再擔心害怕，這白天的日照，有助於老人家在逐漸變老的過程，身心靈均衡發展。

呂信雄說，許多長輩因為白天缺乏陪伴與活動，導致他們生活缺少重心。因為長期獨處，讓他們對生活失去了動力，以至於老化的更快。這次邀請張鈞甯擔任東基公益形象大使，拍攝東部日照中心勸募廣告影片，除了募款之外，就是希望藉由她的知名度與影響力，讓社會大眾了解興建日照中心的意義，早日實現一鄉一日照的目標，幫助偏鄉失能、失智長輩和身心障礙的朋友，不要讓他們在白天白白浪費生命。

▲長輩因白天缺乏陪伴與活動，導致他們生活缺少重心，以至於老化的更快。（圖／記者謝承恩翻攝）

呂信雄說，東基公益團隊非常感謝行程滿滿的張鈞甯，以分文不收拍攝公益廣告的實際行動，關心台灣偏鄉日間照顧議題，希望社會大眾能和她一樣，用實際行動支持日照中心的興建。形象大使張鈞甯也特別呼籲，捐款金額不在大小，公益的本質本來就是積少成多，即使只是幫忙轉發分享影片就是一個善行。她盼望這支公益廣告影片能夠獲得大家的迴響，讓偏鄉日照中心興建計劃可以如期完成。