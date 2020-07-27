南醫成功社區長照機構全責式日照中心啟用　陳時中：一起陪伴老寶貝

▲衛福部台南醫院「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心開幕啟用，由衛生福利部長陳時中、台南市長黃偉哲等人共同參與，見證南醫新里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心，設立於衛福部台南醫院院區內之南苑大樓2-3樓，27日舉行全責式日照中心啟用，可照顧52位失能及失智的長輩，落實國家長照政策，實現在地健康老化。

27日於台南醫院門診大樓辦理「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心開幕典禮，由衛生福利部長陳時中、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會王必勝執行長、台南市長黃偉哲、衛生局長陳怡、台南醫院院長楊延光、台南市鄰近醫院院長與地方政要來賓一同參加開幕儀式，見證台南醫院新的里程碑。

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衛福部長陳時中表示，為因應台南地區長輩的健康照護需求，在前瞻基礎建設計畫經費的挹注下，台南醫院倚靠良好的醫療環境及長照服務基礎下成立全責式日照中心，更能發揮醫療照顧的專業及提供完善照顧品質，維持長輩的社會互動，一起陪伴我們家中的老寶貝。

台南醫院楊延光院長表示，有一位92歲的王奶奶自3月長照機構開辦後就來日照中心，每天都開心享受課程，認真參與各式活動及抗衰弱課程，近期再次評估王奶奶的衰弱等級時，更是從6級進步到5級，為王奶奶及家人帶來極大的鼓舞。

「南醫成功社區長照機構」全責式日照中心由門診代理主任林文欽帶領專業團隊，提供多元化的課程設計，讓長輩邊玩邊學，在團隊的陪伴下樂活生活，也期望長輩能將日照中心當成第二個家，分攤家人照顧的壓力，維持長輩生活自主性並減少孤獨感，創造樂齡人生。

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