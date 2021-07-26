日本山形市奧運開幕辦理市集介紹台南　黃偉哲感謝對台灣與台南的溫暖情誼

▲日本山形市佐藤孝弘市長為奧運選手加油（右圖為台灣選手李凱琳）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南日本友誼市山形市為本屆東京奧運台灣的接待城市之一，配合東京奧運開幕，特別於7月22日至25日期間以「交流」為主題，於市中心繁華商區辦理街邊市集，現場除設置台南專屬攤位，展示台南觀光文宣影片並販售台南芒果、鳳梨酥等在地特產外，也張貼大幅海報為台灣帕運柔道選手李凱琳加油。

▲2019年日本山形市佐藤孝弘市長率市民訪問團拜會黃偉哲市長。



台南市長黃偉哲表示，感謝山形市於東京奧運開幕之際辦理活動介紹台南，讓全世界都能看到台南與山形的深刻情誼，山形市的佐藤孝弘市長、商工會議所的後藤完司會長還親自拍攝影片為參賽選手打氣，看到日本朋友手持中文「加油」看板，讓台南更能感受到日本友人的溫暖情誼，他祝福本屆奧運台日兩國選手都能獲得佳績。

▲日本山形市商工會議所後藤完司會長於影片中手持看板為台灣加油。



黃偉哲也表示，台南市與山形市自2017年締結友好交流協定以來，每年不論在體育、物產、觀光等各方面一直頻繁往來，疫情期間兩市也持續透過農特展、贈送防疫物資、視訊會談或拍影片的方式關心彼此，可說是換帖的好朋友，期待疫情之後能盡快跟山形市好朋友見面。

▲台南日本友誼市山形市，在街邊市集現場設置台南專屬攤位介紹台南特產外，也張貼大幅海報為台灣帕運柔道選手李凱琳加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）



山形市除此次配合東京奧運開幕於市中心設置台南專屬攤位介紹台南及販售農特產，7月2-8日也曾於車站前最繁華的綜合商場「霞城central」辦理「山形市的國際交流・台南市特展」，積極向市民介紹台南魅力。

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