社會 社會焦點 保障人權

張文有「心儀女子」！　檢警急尋她...查犯案動機

張文戴上防毒面罩，從行李箱中拿出煙霧彈，往捷運連通道丟擲。 （翻攝畫面）

▲張文戴上防毒面罩，從行李箱中拿出煙霧彈，往捷運連通道丟擲。 （翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

男子張文上週五（19日）傍晚在捷運台北車站與中山站丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，並從頂樓墜樓身亡，共造成4死11傷。本刊掌握，專案小組從他的雲端資料庫找到犯案計畫書，發現他計畫縝密，全都按著原本規劃的手法犯案，雷同度高達8、9成，詭異的是，他的犯案計畫並未提到跳樓自盡，加上他還標註一堆地點，也讓專案小組不得不懷疑，張文可能是想循外牆或管線爬至低樓層再逃亡繼續犯案，卻意外失足摔死。

本刊掌握，張文生前曾有一名心儀女子，至於雙方是否為男女朋友關係，目前尚不得而知，不過，專案小組已掌握身分，近日將進行訪談已釐清張文的人格特質，並追查犯案動機，此外，張文雖墜樓已死，檢警仍安排在今天解剖以確定真正死因。

知情人士告訴本刊，張文從雲林虎尾科大資工系畢業後，對軍事武器及生存遊戲很有興趣，他畢業後決定先從軍擔任志願役，不過，家人認為他是國立大學畢業，加上該校評價很好，未來應該可以有更好的發展，但張文仍堅持先當兵，雙方為此一度意見不合。

張文在空軍松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵，負責無線電架設工作，他剛進部隊適應不良，部隊同袍發現他開始變得沉默寡言，而且極力想要快速退伍，甚至開始鬧事，且在休假返隊時的前一刻，突然喝了啤酒酒駕被逮，懷疑他是故意飲酒想離開部隊，張文不但被長官要求寫下悔過書，很快也遭軍方汰除，就連後來擔任社區保全也常與同事或住戶起糾紛。

在案發後，警方進入張文的房間搜索，發現仍有數量不少的汽油彈，加上張文在台北車站周圍的Google地圖紀錄都有標示記號，研判張文可能計畫犯案後，再回到旅館拿汽油彈，繼續前往下個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊，根據種種跡象推測，張文墜樓死亡很可能是意外。

此外，張文故佈疑陣除了5度變裝外，他原本想聲東擊西，製造民眾更大恐慌，未料，他在北車M7出口旁被英勇阻止他繼續犯案的余家昶先生打亂計畫，根據他遺留在現場的袋子裝著另雙球鞋，剛好吻合他在計畫書規劃徹底變裝，就連鞋子也註記要一起換，由於該雙球鞋已遺留在M7，因此，他後來在中山站犯案並未換鞋，檢警根據監視器畫面也很快就比對出是同一人犯案。

根據檢警從張文的電腦雲端中，發現除了捷運台北車站、中山站商圈外，他還在Google地圖紀錄中，發現一堆標註點，不排除是他準備發動的第3、4、5波攻擊目標，所幸他在第2波攻擊後墜樓身亡，否則恐怕還會造成更多的死傷。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷　4跡證曝張文波狀恐攻計畫
張文預謀第三波1／通緝犯成無差別殺人凶手　張文計畫進行第三波攻擊4跡證曝光
張文預謀第三波2／恐怖張文流竄北市鬧區3小時　旅館驚成恐攻武力中繼站

12/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「想看聖誕樹」

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「想看聖誕樹」

北捷19日發生隨機攻擊事件，包括墜樓身亡的犯嫌張文在內，共造成4人死亡、11人受傷，案件震驚全台。今(23日)上午10點台北市政府刑事警察大隊召開記者會說明調查進度，提到兇嫌曾在前一天到誠品南西店，稱為了看聖誕樹要求到頂樓被拒絕。

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文母資助37萬「犯案前夕剩39元」　拿來擴張軍火庫

張文被迫轉資工？立志讀餐飲「廚師是夢想」

張文被迫轉資工？立志讀餐飲「廚師是夢想」

余家昶遭刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

余家昶遭刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

王力宏演唱會與機器人共舞　馬斯克：令人驚艷！

王力宏演唱會與機器人共舞　馬斯克：令人驚艷！

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

