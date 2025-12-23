張文有「心儀女子」！　檢警急尋她...查犯案動機

▲張文戴上防毒面罩，從行李箱中拿出煙霧彈，往捷運連通道丟擲。 （翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

男子張文上週五（19日）傍晚在捷運台北車站與中山站丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，並從頂樓墜樓身亡，共造成4死11傷。本刊掌握，專案小組從他的雲端資料庫找到犯案計畫書，發現他計畫縝密，全都按著原本規劃的手法犯案，雷同度高達8、9成，詭異的是，他的犯案計畫並未提到跳樓自盡，加上他還標註一堆地點，也讓專案小組不得不懷疑，張文可能是想循外牆或管線爬至低樓層再逃亡繼續犯案，卻意外失足摔死。

本刊掌握，張文生前曾有一名心儀女子，至於雙方是否為男女朋友關係，目前尚不得而知，不過，專案小組已掌握身分，近日將進行訪談已釐清張文的人格特質，並追查犯案動機，此外，張文雖墜樓已死，檢警仍安排在今天解剖以確定真正死因。

知情人士告訴本刊，張文從雲林虎尾科大資工系畢業後，對軍事武器及生存遊戲很有興趣，他畢業後決定先從軍擔任志願役，不過，家人認為他是國立大學畢業，加上該校評價很好，未來應該可以有更好的發展，但張文仍堅持先當兵，雙方為此一度意見不合。

張文在空軍松指部服役，擔任無線電中隊譯電兵，負責無線電架設工作，他剛進部隊適應不良，部隊同袍發現他開始變得沉默寡言，而且極力想要快速退伍，甚至開始鬧事，且在休假返隊時的前一刻，突然喝了啤酒酒駕被逮，懷疑他是故意飲酒想離開部隊，張文不但被長官要求寫下悔過書，很快也遭軍方汰除，就連後來擔任社區保全也常與同事或住戶起糾紛。

在案發後，警方進入張文的房間搜索，發現仍有數量不少的汽油彈，加上張文在台北車站周圍的Google地圖紀錄都有標示記號，研判張文可能計畫犯案後，再回到旅館拿汽油彈，繼續前往下個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊，根據種種跡象推測，張文墜樓死亡很可能是意外。

此外，張文故佈疑陣除了5度變裝外，他原本想聲東擊西，製造民眾更大恐慌，未料，他在北車M7出口旁被英勇阻止他繼續犯案的余家昶先生打亂計畫，根據他遺留在現場的袋子裝著另雙球鞋，剛好吻合他在計畫書規劃徹底變裝，就連鞋子也註記要一起換，由於該雙球鞋已遺留在M7，因此，他後來在中山站犯案並未換鞋，檢警根據監視器畫面也很快就比對出是同一人犯案。

根據檢警從張文的電腦雲端中，發現除了捷運台北車站、中山站商圈外，他還在Google地圖紀錄中，發現一堆標註點，不排除是他準備發動的第3、4、5波攻擊目標，所幸他在第2波攻擊後墜樓身亡，否則恐怕還會造成更多的死傷。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



