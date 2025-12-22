　
政治

東吳學生辣問統獨立場　鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

▲▼國民黨黨慶，鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（22日）晚受邀出席東吳大學政治系學生會，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，發表她的求學參政歷程後接受學生提問。有學生詢問統獨立場，鄭麗文回應，中華民國是不是國家？當然是國家，不需要這樣挑釁地詢問，中華民國、中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一中」，至於誰對中華民國有質疑，誰對中華民國代表的價值，想要扭曲、改寫呢？不言而喻。

鄭麗文表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定，憲法就是這樣講的。或許學生提問想討論兩國論或台獨可不可能？在台灣，國民黨是反對台獨的，因為解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，美國也支持一個中國政策，台獨沒有任何空間，這也是陳水扁、李登輝、蔡英文執政都無法台獨，賴清德也說台獨非選項的原因。

學生提問，鄭麗文接受專訪時曾稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，試問普丁、中共領導人習近平、總統賴清德誰比較獨裁？鄭麗文說，當時訪談有其脈絡，作為台灣政黨領袖，自己不會用這麼嚴厲、強烈的字眼去形容其他國家領導人，且普丁是民主選舉出來的總統，不希望「說三道四」，她也不想形容美國總統川普是獨裁者，不過作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。

談到軍購特別預算，鄭麗文說，國民黨支持台灣軍隊與國防，但軍購需要合理、有效、科學討論，而非空白支票、寫上數字，為何政府不接受國會監督、專家意見？就要大家吞下去？這樣難道是主權獨立國家？外界不需要扣帽子給她和國民黨。

鄭麗文認為，兩岸關係應奠基在九二共識、反對台獨的基礎上，國共和解，創造兩岸和平，不打仗。

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨鄭麗文台獨中共東吳大學兩岸關係賴清德

