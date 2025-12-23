賴清德韌性會議談北市隨機襲擊案　下令檢討建立制度提升應變　

▲總統賴清德23日召開全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德23日召開「全社會防衛韌性委員會」第六次會議時，談及上周台北市發生隨機襲擊事件。他表示，事發後不論中央、地方政府或醫療體系都積極應變，他要求中央、地方展現團結精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，快速因應危機，一起守護人民安全。

賴清德表示，他在第一次委員會議強調，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，也不會拘泥於固定形式，要結合中央和地方、政府和民間的力量，落實於基層、扎根在鄰里，讓多元的專業相互交流，讓社會韌性的建構，可以更擴大、更全面。

賴清德指出，因此在制度、政策和資源，做出許多整合，就是要確保政府和社會各界，能夠緊密協作。同時，和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色。

賴清德在談話中提及上周五發生的北市隨機襲擊事件。他說，這件事震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後，不論是中央、地方政府或醫療體系，都積極應變。

賴清德強調，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能夠展現台灣團結的精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。