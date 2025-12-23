新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

▲立委牛煦庭。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提出助理費除罪化相關修法引發爭議，據悉，上週五黨團大會討論對策，最終決定推出新對案來回應國會助理工會訴求；該版由藍委牛煦庭提出。提案明文規定公費助理各項待遇及福利，其中包括明定立法委員公費助理薪資補助費總額，並增加總額約 15％之補助費。

該草案提案說明指出，鑑於立法委員公費助理是立法委員行使職權的重要基石，為了提高招募專業公費助理時的誘因、鼓勵公費助理持續進修深造或取得國家證照，以及充分評價具專業知識技能公費助理的勞動成果、對於增進立法委員問政品質的貢獻，提升公費助理久任意願及對工作經驗豐富者之肯定，並改善公費助理整體勞動待遇，以協助立法委員攬才、育才及留才。

草案規定公費助理為適用勞動基準法的勞工，而且因為助理的雇主為個別立委，因此特別規定在轉換所屬立委時年資得以併計，以鼓勵資深助理持續在立法院為立委服務。

另，修法也明定多項助理福利，包含補助費用應包含每一立法委員每年歲費五倍的公費助理工資。經計算後，每位立委分配的助理費將從115年預算47萬2760 元，增至約54萬7600元。由於草案明定助理費總額，因此每位助理預計平均可加薪15％，且因為立委歲費將隨軍公教人員調薪併同調整，因此助理費總額也會隨之調整，保障助理加薪權益。

除此之外，補助費也須用於公費助理之專業加給、資深加給、實施健康檢查及文康活動費用、年終工作獎金、在職進修費用、結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助費用，以及撫慰金。

