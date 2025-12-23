花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

▲路過民眾獻花，致敬北捷英雄余家昶。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者許力方／台北報導

社會不捨悼念隨機攻擊事件中見義勇為的「英雄」余家昶，台北捷運公司宣布，將於25日在捷運台北車站B1層、通往M7出口的通道上，設置暫時性悼念牆。在紀念碑完成前，提供民眾表達追思與敬意的空間，相關規劃已事先向家屬說明，並獲得理解與支持。

北捷宣布施工圍牆設悼念牆

北捷說明，1219隨機攻擊事件發生後，不少民眾自發在台北車站B1層、店鋪裝修的施工圍牆邊，向罹難的余家昶獻花致意。經徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持，將於通往M7出口的兩面施工圍牆上，設置暫時性悼念牆，除實體留言板外，也規劃線上留言區，提供更多元的追思方式。

教會獻唱聖歌 移置獻花區

北捷指出，配合悼念牆施作期程，以及毗鄰商場開幕前施工圍牆調整，已於23日晚間邀請教會到場獻唱聖歌，適度調整現行獻花空間。同時，在25日悼念牆正式設置前，先於既有牆面增設臨時留言板，讓民眾持續留下悼念。

通道狹小僅收花束 違規物品將處理

北捷也提醒，由於通道空間有限，獻花區請僅放置花束，避免擺放飲料、食品等物品。車站人員將定時巡查維護，每日收班後，花束以外的物品將妥善收存；若發現不合宜物品或不適當字詞，將另行保管或處理，必要時依法報警，以維護現場秩序與環境。