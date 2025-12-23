　
社會 社會焦點 保障人權

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北捷隨機殺人案震驚社會。（圖／ETtoday攝影中心）

記者許力方／綜合報導

犯下北捷隨機攻擊4死案，27歲張文墜樓身亡後，社會關注其背景與犯案動機。追蹤張文的過去，在軍中就常常鬧事，又因沒有教召淪為通緝犯，短暫於台中當社區保全期間也是問題連連，社區住戶出面爆料，他曾因沒分到送的龍眼恐嚇同事，任職不到2個月就被開除，犯案前疑似就已經出現易怒人格。

軍中人際出狀況　疑似刻意酒駕被汰除

警方指出，張文家住桃園楊梅，父親為竹科退休工程師、母親則任職傳產會計，家境尚可。他自永平工商畢業後，考取虎尾科大資工系，畢業後投身空軍志願役，在通訊中隊負責無線電相關工作。但服役期間與同袍經常發生爭執、人緣不太好，甚至疑似刻意酒駕「被汰除」最終離開軍中，並因沒有依規參加教召被通緝。

▲張文金流流向示意圖。（示意圖／AI製，點圖可放大）

▲張文金流流向示意圖。（示意圖／AI製）

為龍眼起口角　嗆同事「走著瞧」挨告恐嚇

張文退伍後，曾短暫於台中一處社區大樓擔任晚班保全，月薪加津貼約4萬元。住戶23日受訪時爆料，他值勤時幾乎都在低頭滑手機，沉迷電玩，沒有與人互動，也忽視保全該做的基本工作，期間還因住戶送的龍眼沒有分配到他，與白班保全激烈爭執，在社區大廳咆哮嗆聲「走著瞧」鬧上警局，對方最後提告恐嚇。

投訴滿滿被解僱　社會適應早現裂痕

住戶向媒體透露，張文因頻繁衝突接連遭同事、住戶投訴，物業公司以工作態度與情緒控管問題解雇他，工作僅不到2個月。警方追查金流發現，張文擔任保全工作期間，媽媽也曾主動匯款45萬元給兒子，離職後到犯案前1年多時間，他都沒有薪資申報紀錄，幕後全靠媽媽資助。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

快訊／新北公寓瓦斯外洩！熱水器點火引爆　越籍男洗澡燒燙傷送醫

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

快訊／新北公寓瓦斯外洩！熱水器點火引爆　越籍男洗澡燒燙傷送醫

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

【這樣比較好睡】鑽紋龜在掛水中睡覺 鼻子還冒泡泡

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

男網上鼓吹「殺人正義」　遭調查局拘提

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

台中市警局第二警分局25歲黃姓偵查佐疑因情緒困擾，接連發表脫序言論，稱自己才能當張文模仿犯號召者、要對市長盧秀燕腦門開槍。檢方複訊後，認定黃姓偵查佐言論足以造成社會恐慌，聲押禁見，法院稍早裁准，但不禁見。

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

曝雙城論壇只去1天原因　蔣：確保維安到位

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

