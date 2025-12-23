張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

▲北捷隨機殺人案震驚社會。（圖／ETtoday攝影中心）



犯下北捷隨機攻擊4死案，27歲張文墜樓身亡後，社會關注其背景與犯案動機。追蹤張文的過去，在軍中就常常鬧事，又因沒有教召淪為通緝犯，短暫於台中當社區保全期間也是問題連連，社區住戶出面爆料，他曾因沒分到送的龍眼恐嚇同事，任職不到2個月就被開除，犯案前疑似就已經出現易怒人格。

軍中人際出狀況 疑似刻意酒駕被汰除

警方指出，張文家住桃園楊梅，父親為竹科退休工程師、母親則任職傳產會計，家境尚可。他自永平工商畢業後，考取虎尾科大資工系，畢業後投身空軍志願役，在通訊中隊負責無線電相關工作。但服役期間與同袍經常發生爭執、人緣不太好，甚至疑似刻意酒駕「被汰除」最終離開軍中，並因沒有依規參加教召被通緝。

為龍眼起口角 嗆同事「走著瞧」挨告恐嚇

張文退伍後，曾短暫於台中一處社區大樓擔任晚班保全，月薪加津貼約4萬元。住戶23日受訪時爆料，他值勤時幾乎都在低頭滑手機，沉迷電玩，沒有與人互動，也忽視保全該做的基本工作，期間還因住戶送的龍眼沒有分配到他，與白班保全激烈爭執，在社區大廳咆哮嗆聲「走著瞧」鬧上警局，對方最後提告恐嚇。

投訴滿滿被解僱 社會適應早現裂痕

住戶向媒體透露，張文因頻繁衝突接連遭同事、住戶投訴，物業公司以工作態度與情緒控管問題解雇他，工作僅不到2個月。警方追查金流發現，張文擔任保全工作期間，媽媽也曾主動匯款45萬元給兒子，離職後到犯案前1年多時間，他都沒有薪資申報紀錄，幕後全靠媽媽資助。