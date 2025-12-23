只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不希望他名字被記住、別讓他得逞

▲蔣萬安主持市政會議。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市日前發生震驚社會的捷運隨機殺人事件，27歲男子張文涉嫌在公共場所持刀攻擊民眾，造成3人死亡、11人受傷，最終張文墜樓身亡。台北市長蔣萬安今（23日）主持市政會議時表示，自己不願意在公開場合提到1219隨機殺人案的嫌犯姓名，「不論嫌犯是出於什麼樣的動機犯下這一次的隨機殺人案，他的目的之一必然是要造成大家的恐慌情緒，我們不應該讓他得逞。台北市政府一定會努力讓台北市繼續是一個讓大家能夠安全生活的城市。」

2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，釀51人身亡，時任總理阿爾登（Jacinda Ardern）事後也是拒絕提起槍手名字。

蔣萬安今主持市政會議表示，自己非常認同當年阿爾登總理的做法，因為不希望1219的嫌犯成為另一個被記住的名字，也希望媒體能夠更聚焦在如何讓市民恢復到正常的生活。

針對這一次的悲劇，蔣萬安說，要代表全體市民向第一線的警察同仁致上最高的敬意，員警在高度危險之下，盡最大努力突破阻礙，追查嫌犯以及趕赴救援，守護市民，這份勇氣以及專業，市府與市民都看在眼裡，事後社會上有各種討論都能理解，有些人從上帝的視角，批評警察局在案發後的作為，或認為現場民眾缺乏警覺性，真的對這些批評不予置評。

蔣萬安強調，第一線警察同仁是在瞬間高度壓力之下，依照當下可得到的資訊，並以保護市民安全為最高原則所做出的專業判斷，市府會支持同仁所做出的專業決定，同時，也要請警察局務必關心同仁的身心狀態，若有需要，應即時提供心理諮詢與相關支持資源，讓每一位同仁在完成任務後，都能獲得妥善的照顧以及陪伴。

