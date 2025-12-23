賴清德下令強化無差別攻擊應變　內政部：提升裝備、訓練、演習

▲內政部長劉世芳在總統府全社會防衛韌性委員會中簡報，其中就無差別攻擊事件提出策進作為。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德23日下午召開全社會防衛韌性委員會時，談及台北市上周發生隨機襲擊事件，他要求中央、地方展現團結精神，共同檢討、改進並建立制度，持續提升應變能力，快速因應危機。對此，內政部長劉世芳在會中進行簡報時，就「無差別攻擊」提出策進作為，將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，來強化危機應變能力。

有關台灣過去一年來，在民力訓練與運用的工作上，劉世芳表示，今年3月台南社會防衛韌性演練與2025城鎮韌性演習，共計11場，動員了4.6萬人次，這讓各類民力實際參與演練，檢視訓練跟任務執行流程。

劉世芳指出，民防團隊訓練已達28萬人次，現役役男1萬1000多人取得EMT-1、防災士、志願服務手冊等三項證照；而備役役男EMT-1繼續教育訓練參訓9600多人，防災士參訓1.4萬人。

劉世芳表示，全台防災士已經完成訓練達到10.9萬人，達到今年10萬人的目標，且已經有9.4萬人取得證照；另外，全台368鄉鎮市區都已成立公所防災協作中心。

劉世芳強調，政府持續鼓勵關鍵基礎設施（特種防護團）、企業團體成立T-CERT，以提升災害發生時的自助與互助能力，2024年起開始組建成立90隊，目標2028年要成立320隊。

對於未來策進作為方面，劉世芳表示，內政部要提升跟國防部的合作，充實動員資訊整合系統，落實民力召集作業程序；另外，針對「小橘書」（台灣全民安全指引），普發至全國980萬戶，現在已經完成680萬戶發放作業，今年底前會與全國16縣市宮廟合作進行宣講，透過社區影響力，推廣全民安全觀念。

另外，劉世芳也表示，要強化民眾意識，以穩定社會秩序，透過全社會防衛韌性宣導，運用情境化說明，發展政府與民眾共同行動準則，降低事件發生的恐慌與誤判情勢，同時培養民眾自救與互助，強化假訊息辨識與反制能力，以穩定社會秩序。

最後，針對「無差別攻擊事件」，劉世芳表示，對於社會民心造成巨大衝擊，政府將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，來強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。