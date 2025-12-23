　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

▲▼2025年10月26日，在馬來西亞吉隆坡舉行泰柬停火協議簽署儀式，（左起）馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與共同出席。（圖／路透）

▲今年10月在馬來西亞吉隆坡舉行泰柬停火協議簽署儀式，（左起）馬來西亞總理安華、泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內、美國總統川普與共同出席。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境衝突持續延燒，雙方原訂24日針對停火條件展開協商，卻在會談地點上出現重大歧見。柬埔寨以安全為由，要求將原定在泰國邊境城市尖竹汶（Chanthaburi）舉行的會議，改至中立國家馬來西亞首都吉隆坡，但泰國方面態度強硬，已明確拒絕更改地點。

柬方憂邊境不安全　要求改至吉隆坡

根據《法新社》報導，柬埔寨國防部長狄西哈（Tea Seiha）日前致函泰國國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit），指出由於邊境地區仍持續交火，出於安全考量，會談應在「安全且中立的地點」舉行，並提議改在吉隆坡。柬方也聲稱，東協輪值主席國馬來西亞已同意提供場地。

柬埔寨同時指控，泰國在宣布同意和談後，仍對柬方邊境地區發動空襲與砲擊，導致衝突未歇，邊境城市波貝（Poipet）也遭到重砲攻擊，進一步加深對在泰國境內會談的疑慮。

▲▼泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

▲泰國和柬埔寨邊境衝突，柬埔寨先前在泰國否認停火說法後，宣布關閉所有邊境關卡。（圖／路透）

泰國拒讓步：談判須依雙邊機制進行

不過，泰國方面並不接受柬方說法。《泰國民族報》引述高級安全官員指出，泰柬一般邊境委員會（GBC）屬於雙邊既有機制，談判必須在該架構下進行，泰方已正式駁回將會議移至吉隆坡的要求，堅持按原計畫在尖竹汶舉行。

泰國國防部長納塔蓬也強調，尖竹汶地區「幾乎沒有戰事，相當安全」，並指出上一次 GBC 會議是在柬埔寨戈公省舉行，這次理應輪到泰國主辦。他同時警告，若柬方持續開火，泰國也將持續應戰。

▲▼泰柬邊境衝突再起，柬埔寨邊境暹粒省（Siem Reap）的民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨邊境暹粒省（Siem Reap）的民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

外交部證實仍在協調　會談為期兩天

泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）23 日在記者會上表示，雙方仍就會議細節進行協商，但國防部確實提議在尖竹汶舉行，並規畫會談為期兩天，先由技術小組展開討論，再進入高層協商。

衝突釀近百萬人流離失所　和平前景未明

這波泰柬邊境衝突已進入第三週，打破先前達成的停火共識。外電統計顯示，衝突已造成泰國至少 23 人、柬埔寨至少 21 人死亡，超過 90 萬人被迫流離失所。爭端根源可追溯至殖民時期遺留下來的邊界劃分問題，涉及兩國長達約 800 公里的陸地邊界。如今連會談地點都無法達成共識，也讓外界對停火前景增添變數。

▼泰國軍方日前對柬埔寨菩薩省（Pursat）特莫達（Thomoda）地區發動空襲，轟炸當地橋梁。（圖／取自柬中時報）

▲▼泰國軍方今（13日）清晨出動2架F-16戰機，對柬埔寨菩薩省（Pursat）特莫達（Thomoda）地區發動空襲，轟炸當地橋梁。（圖／取自柬中時報）

12/21 全台詐欺最新數據

