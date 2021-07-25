解封前夕「擎天崗湧車潮」排隊等入場！直擊人潮　肩並肩踩腳踏車





▲擎天崗有多輛車排隊等入場。（圖／記者張榮恩攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國內疫情逐漸趨緩，指揮中心宣布7月27日至8月9日調降至二級警戒，除了開放餐飲內用，各大場館也逐步開放，但仍要求民眾維持社交距離，全程配戴口罩，今（25日）是解封前的周末，《ETtoday新聞雲》實際走訪擎天崗、淡水和八里，各景點湧人潮，不少民眾已經迫不及待想要出門呼吸新鮮空氣。

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▲▼淡水捷運站空蕩蕩。（圖／記者劉亮亨攝）

一早來到新北市淡水區，雖然捷運站空蕩蕩，但路上仍有不少民眾走動，也有民眾穿著全套裝備，騎單車運動，不過大熱天艷陽高照，大家都躲在大樹下乘涼，現場也有員警在管制，不過有阿伯當場將口罩拉下，直接大口吃食物，旁邊還坐著其他民眾，讓人看了心驚驚。

接著來到觀光景點八里，周圍的店家開始營業，除了有不少對情侶牽手約會之外，還有很多爸媽帶小孩放風，也有不少民眾租借兩人、四人的腳踏車，肩並肩坐一起踩踏，欣賞優美的八里風景，還有人帶著毛小孩出門踏青。

▲民眾租借腳踏車欣賞八里風景。（圖／記者劉亮亨攝）

而陽明山擎天崗則是湧現車潮，不少悶壞的民眾上山透透氣，不過根據目前的防疫規定，停車位在50輛小客車以上之停車場，須進行總量40%上限管制，現場也擺出「停車位已滿」的告示牌，必須排隊入場，等待的車輛至少有15輛以上。

雖然目前國內風景區微解封，但仍處於第三級警戒，陽管處表示，雖然開放戶外步道與據點，也會加強宣導維持安全社交距離、全程戴口罩等，同時會監測人流狀況，如果人流密度過高，將會透過網站、臉書等發布訊息，宣導人流分流。

▼擎天崗停車場進行車輛管制。（圖／記者張榮恩攝）