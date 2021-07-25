　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解封前夕「擎天崗湧車潮」排隊等入場！直擊人潮　肩並肩踩腳踏車

▲▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲擎天崗有多輛車排隊等入場。（圖／記者張榮恩攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著國內疫情逐漸趨緩，指揮中心宣布7月27日至8月9日調降至二級警戒，除了開放餐飲內用，各大場館也逐步開放，但仍要求民眾維持社交距離，全程配戴口罩，今（25日）是解封前的周末，《ETtoday新聞雲》實際走訪擎天崗、淡水和八里，各景點湧人潮，不少民眾已經迫不及待想要出門呼吸新鮮空氣。

▲▼ 二級解封前夕的淡水 。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼淡水捷運站空蕩蕩。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 二級解封前夕的淡水 。（圖／記者劉亮亨攝）

一早來到新北市淡水區，雖然捷運站空蕩蕩，但路上仍有不少民眾走動，也有民眾穿著全套裝備，騎單車運動，不過大熱天艷陽高照，大家都躲在大樹下乘涼，現場也有員警在管制，不過有阿伯當場將口罩拉下，直接大口吃食物，旁邊還坐著其他民眾，讓人看了心驚驚。

接著來到觀光景點八里，周圍的店家開始營業，除了有不少對情侶牽手約會之外，還有很多爸媽帶小孩放風，也有不少民眾租借兩人、四人的腳踏車，肩並肩坐一起踩踏，欣賞優美的八里風景，還有人帶著毛小孩出門踏青。

▲▼ 二級解封前夕八里 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲民眾租借腳踏車欣賞八里風景。（圖／記者劉亮亨攝）

而陽明山擎天崗則是湧現車潮，不少悶壞的民眾上山透透氣，不過根據目前的防疫規定，停車位在50輛小客車以上之停車場，須進行總量40%上限管制，現場也擺出「停車位已滿」的告示牌，必須排隊入場，等待的車輛至少有15輛以上。

雖然目前國內風景區微解封，但仍處於第三級警戒，陽管處表示，雖然開放戶外步道與據點，也會加強宣導維持安全社交距離、全程戴口罩等，同時會監測人流狀況，如果人流密度過高，將會透過網站、臉書等發布訊息，宣導人流分流。

▼擎天崗停車場進行車輛管制。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
《薰衣草》20年了！演員近況曝光　她「為愛息影」離婚收場
楊勇緯教練被摔進醫務室！　女隊醫曝他東奧「穩奪牌」內幕
不斷更新／7萬莫德納快過期！各縣市庫存、何時打完一次看
莊智淵逆轉勝！一日球迷目睹「場邊這一幕」卻心酸炸
玉蘭花大姐90度彎腰10台車全拒　他買5串驚見「超衝擊一幕」
快訊／買35元咖啡成千萬富翁！全聯發票中獎名單出爐
孩看戴資穎比賽問「Uber Eats怎可參加」　釣出陳漢典神
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊勇緯教練被摔進醫務室！女隊醫曝他東奧「穩奪牌」內幕

不斷更新／7萬莫德納快過期！各縣市庫存、何時打完一次看

降級前最後周日！竹圍漁港湧人潮　防疫鬆懈「直擊口罩走位」

快訊／桃園確診-1！個案「3採陽轉陰」　指揮中心移除案號

高雄防疫降級最新指引！餐飲內用「三面阻隔」　室內不准打麻將

解封前夕「擎天崗湧車潮」排隊等入場！直擊人潮　肩並肩踩腳踏車

北熱炸南有雨！台灣頭尾兩樣情　午後大雨襲南高屏

18歲打AZ！女大生吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」：不要輕易嘗試

指揮中心7／27放寬餐飲業　雙北政府不放行！雙鐵餐廳仍禁內用

台中莫德納庫存「明起全數下放」！接種資格曝光　市府：用罄為止

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

巴鈺生了寶貝女兒！「嫩嫩奶香味」　「母女同天生日」素顏合照氣色超好

楊勇緯教練被摔進醫務室！女隊醫曝他東奧「穩奪牌」內幕

不斷更新／7萬莫德納快過期！各縣市庫存、何時打完一次看

降級前最後周日！竹圍漁港湧人潮　防疫鬆懈「直擊口罩走位」

快訊／桃園確診-1！個案「3採陽轉陰」　指揮中心移除案號

高雄防疫降級最新指引！餐飲內用「三面阻隔」　室內不准打麻將

解封前夕「擎天崗湧車潮」排隊等入場！直擊人潮　肩並肩踩腳踏車

北熱炸南有雨！台灣頭尾兩樣情　午後大雨襲南高屏

18歲打AZ！女大生吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」：不要輕易嘗試

指揮中心7／27放寬餐飲業　雙北政府不放行！雙鐵餐廳仍禁內用

台中莫德納庫存「明起全數下放」！接種資格曝光　市府：用罄為止

美貌實力兼具！7位「女神級別」韓國運動員　退休仍有多樣代言

香港「奧運擊劍美少女」撞臉林志玲　仙氣美照曝！甜笑融化百萬人

林靜儀曾稱不要用身體做疫苗混打實驗　網譏：指揮中心沒先通知？

中國體操選手用「抗日歌曲」當背景　陸網嗨翻

不是台北！中華隊入場順序揭密　東奧證實：た是台灣的「台」

楊勇緯台上「這1舉動」日網感動爆！　名作家：這就是台日的羈絆

奧運「難民隊」贏了！23歲跆拳女神打敗英國名將　背後故事超勵志

疫苗接種站化身東奧加油站　鄭文燦盼桃園8名選手創佳績

王大陸甜蜜同遊蔡卓宜！　「貼身耳語＋情侶鞋」超閃…約會照曝光

楊勇緯教練被摔進醫務室！女隊醫曝他東奧「穩奪牌」內幕

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐！

9／1能如期開學？　陳時中這樣說

陳時中：高端疫苗納入公費接種

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

快訊／今增12例本土、無人死亡

回收7萬劑莫德納　醫質疑：出事誰負責

日文老師炸白嫩豪乳！性感擦地網暴動

烟花閃台！網曝驚悚片嚇傻：台灣真幸運

降級不解封是「賭一把」？陳時中6字反問

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

楊勇緯爸爸更帥！「撞臉男星」20年神照出土

更多熱門

相關新聞

南投縣宣布27日起幼兒園有條件開放

南投縣宣布27日起幼兒園有條件開放

國內新冠肺炎確診案例大幅降低，行政院公布自後（27）日起，將三級警戒調降至二級警戒，加上南投縣超過20天零確診、幼兒園教職員工整體疫苗施打率達9成以上，南投縣政府宣布公私立幼兒園27日起可有條件開放，但須全園施打率達80%，未施打或接種未滿14天者，每隔3至7日須定期快篩。

18歲打AZ！吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」

18歲打AZ！吞6顆普拿疼「止不住4爆痛」

北市+7例！分佈區域曝光「萬華最高」

北市+7例！分佈區域曝光「萬華最高」

台中莫德納庫存「明起全數下放」！市府：用罄為止

台中莫德納庫存「明起全數下放」！市府：用罄為止

投縣：莫德納疫苗30日可全數打完

投縣：莫德納疫苗30日可全數打完

關鍵字：

降二級擎天崗淡水八里台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

振興券要來了！效益將比三倍券高　最快發行時間曝光

他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

盧彥勳東奧首戰落敗　20年生涯結束

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面