快筆記！小7連5天「美式咖啡買1送1」　每日限量1萬組

▲7-11加碼推一系列優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎降級優惠領不停！繼搶先推連3天的「CITY系列6款指定飲品」優惠活動後，7-11又加碼祭出限時5天的「鬆綁新生活」優惠，其中，APP有上班族最愛的美式咖啡限量買1送1，門市部分則推多款指定商品任選2件8折、3件75折以及CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠，小確幸不能放過。另，全家也在APP推限時3天特大杯經典美式、拿鐵買2送2。

▲門市祭出多款指定商品任選2件8折、3件75折優惠。

7-11於OPEN POINT行動隨時取祭出限時優惠，7月28日起至8月1日連5天有「CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1」，每日限量1萬組，還針對民眾最愛的CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY TEA現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾等祭出同品項組合優惠價，以及多款飲料、糖果、零食等組合優惠，通通開放線上支付、跨店使用，還能轉贈親友。

另，7-11同步於門市推出「全店指定商品任選2件8折、3件75折優惠」，以及「CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠」，且會員單筆消費滿550元，若持指定信用卡結帳還可現折50元，再送OPEN POINT點數50點。

▲全家也有限時3天APP咖啡買2送2優惠。

除外，全家也祭出限時3天咖啡優惠，7月27日起至29日於APP隨買跨店取推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」，開放寄杯、冷熱互換，各限量10萬份，每人限購2組，可兌換至8月31日止，再加碼Fami霜淇淋不限口味10支只要250元，平均每支25元就能吃到，限量10萬份，每人限購2組，可兌換至9月30日止。

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