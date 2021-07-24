迎降級！4大超商「限時優惠」一次看　咖啡買2送2、指定品第2件0元

▲喜迎降級，4大超商優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等了2個多月，全台3級防疫警戒終於將在7月27日起降至2級，為迎接降級倒數，4大超商也祭出限時優惠，不僅有連4天「咖啡買2送2」，還有指定商品第2件0元、買2送2等，消費者們趕緊筆記搶一波小確幸。

▲全家連3天於APP推經典美式、拿鐵買2送2，且開放寄杯及冷熱互換。

●7-11

「7-11」即日起至25日於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY系列6款指定飲品」優惠活動，最便宜只要花31元就能爽喝大杯美式咖啡，優惠品項有CITY CAFE大杯美式咖啡32杯988元、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯1888元、CITY PRIMA精品美式咖啡32杯1688元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡32杯1388元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶32杯1388元、CITY TEA現萃茶四季春青茶32杯788元，每人限購各2組，無兌換期限，同品項也開放可冷、熱飲互換。

●全家

「全家」祭出限時3天咖啡優惠，7月27日至29日於APP隨買跨店取推出「特大杯經典美式、拿鐵同品項買2送2」，開放寄杯、冷熱互換，各限量10萬份，每人限購2組，可兌換至8月31日止，再加碼Fami霜淇淋不限口味10支只要250元，平均每支25元就能吃到，限量10萬份，每人限購2組，可兌換至9月30日止。

●萊爾富

「萊爾富」於7月27日至29日推出限時3天特惠活動，有多款指定冰品、牛乳、茶飲、氣泡水、包裝水等享同品項第2件0元優惠，另加碼於7月26日、8月2日、8月9日在Hi-Life APP內的整買零取推出「大杯咖啡同品項買6送6」活動，包括大冰、熱美式及拿鐵通通有。

●OK mart

「OK mart」於7月27日至30日推出限時4天「OK CAFE莊園級大杯美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，再加碼於OK CAFE雲端祭出「莊園級大杯美式、拿鐵同品項10杯打5折，再送1000點會員點數」。另門市部分至8月11日前也有多款商品買1送1、買2送2等優惠。

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