等到了！超商、賣場「開放座位區」懶人包　好市多、全聯仍暫停

▲各大超商、賣場7月27日後是否開放座位區懶人包。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／台北報導

全台3級防疫警戒將於7月27日起降至2級，凡配合7大強化措施，即可有條件開放相關活動場所。針對民眾最關心的超商、賣場內用區是否會開放用餐，《ETtoday新聞雲》整理各大通路最新規定，目前好市多、全聯、city’super等仍維持停止內用服務，而4大超商、家樂福則「因地制宜」，只要地方政府同意開放座位區，將配合其規範公告之內用規範辦理。

▲4大超商都將配合地方政府開放門市座位區。（圖／業者提供）

●全家

全家宣布針對各門市內用區「將配合各縣市公告之內用規範執行。」凡該縣市政府確定可開放，該地各門市也會開放，防疫規定也配合中央、地方內用指引辦理。

●7-11

7-11表示將依循中央疫情指揮中心各項指引與規範，實行細則將依照各地方政府規範執行，持續視疫情滾動調整做法。

●萊爾富

萊爾富表示「將配合各縣市政府規範公告之內用規範辦理。」若有開放座位區之縣市會遵守座位區的防疫社交距離。

●OK mart

OK mart宣布至8月9日前全門市廁所，休息區將配合中央政令指示並比照各縣市政府規範進行開放之調整。

▲家樂福將示各地方政府同意開放與否開放美食街內用服務。（圖／記者湯興漢攝）

●家樂福

家樂福表示全台量販美食街內用座位區將配合指揮中心及地方政府，「若縣市政府開放內用，該區門市美食街就會開放，並配合餐飲指引做好一切防疫措施。」

●好市多

好市多表示全台分店「目前仍維持現狀，用餐座位區暫不開放。」後續則示狀況進行調整。

●愛買

愛買表示，針對開放座位區與否「目前尚在研擬中，一切遵從防疫指揮中心和地方政府政策與指引。」

●全聯

全聯表示「全台門市仍不開放座位區。」降級後則同樣維持高規格防疫，平均每2小時就消毒收銀區、手推車、提籃等1次。

●美廉社

美廉社表示目前全門市維持原先防疫措施，包括實施實聯制登記、門市櫃台加設防疫保護等，而熟食區目前加蓋販售茶葉蛋，並由門市人員協助夾取。

●city’super

city’super表示配合北市防疫規定，7月27日後「全門市仍暫停內用、試吃試喝。」未來配合政策滾動式調整。